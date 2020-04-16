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16 квітня • оновлено в 11:47
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Генерал СБУ Шайтанов планував вбивство Авакова – Гордон

5.1т
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Затриманий генерай-майор СБУ Валерій Шайтанов планував вбивство міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це на своєму YouTube-каналі повідомив журналіст Дмитро Гордон, посилаючись на анонімні джерела в СБУ.

"Шайтанов отримав замовлення ліквідувати Адама Осмаєва минулої осені. Це чеченський добробатовець, який воював за Україну. Наші ЗМІ пишуть, що за ліквідацію Осмаєва Шайтанову пообіцяли $200 тис. та російський паспорт. За моїми даними, йому було обіцяно від $500 тис. до $1 млн за ліквідацію Осмаєва. Шайтанов взявся найняти вбивцю серед колишніх альфівців. І ось ці дії вже були під контролем СБУ", – розповів Гордон.

Шайтанов планував вбивство Авакова

Шайтанов планував вбивство Авакова

За його словами, колишній співробітник "Альфи", якого найняв Шайтанов, виявився подвійним агентом.

"І він Шайтанова документував. Осмаєв був попереджений, кілька днів тому була інсценізація його вбивства. Осмаєва загримували під убитого, він лежав на землі зі зв'язаними руками. Це фото передали Шайтанову для підтвердження факту виконання замовлення (я його бачив). Мої джерела підтверджують, що вбивство Осмаєва було для Шайтанова своєрідною розминкою. Йому було доручено ліквідувати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", – повідомив Гордон.

Журналіст додав, що спецслужби Росії завербували Шайтанова ще до 2014 року.

"СБУ дізналися про роботу Шайтанова на ФСБ, тому що по ФСБ працювали американські і європейські спецслужби. Саме вони передали інформацію про Шайтанову як про агента ФСБ в СБУ" , – пояснив Гордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву
Особи
Дмитро Гордон Олександр Аваков Валерій Шайтанов
Місце
Україна
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
стерли меня,не нравится модеру "гордоновский к ана "л
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,не порядок,почему россию не пристегнули?
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Внаукраине Потриот, в конце статьи видали - "новость обновляется". Ещё пристегнут
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Pollak John
Pollak John
Гордон ! Перестань банить на своём ресурсе тех , кто неугоден власти и критикует её !!
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