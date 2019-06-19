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"Дуже багато знав": генерал озвучив версію загибелі Тимчука

1.9тЧитати матеріал російською

Народного депутата України, голову групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука могли примусити до самогубства.

"Про недбале поводження зі зброєю навіть не кажіть. Це нісенітниця!" — заявив OBOZREVATEL голова Наглядової ради Асоціації виробників озброєння і військової техніки України, генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець.

"Могли примусити до самогубства — цього я не виключаю. Вбивство теж не виключаю. Але тільки не недбале поводження", — наголосив він.

Будинок, у якому було виявлено тіло Дмитра Тимчука

Будинок, у якому було виявлено тіло Дмитра Тимчука

На думку генерала, смерть Тимчука може бути безпосередньо пов'язана зі зміною влади в Україні. "Щойно у нас змінюється влада, так починається "необережне поводження зі зброєю" тощо. Так було з Кравченком, з Кірпою та з іншими. Коли пішов Янукович, почали стрибати з балконів, як це було з Чечетовим. Все повторюється", — сказав він.

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У цьому контексті Уманець нагадав про те, що "Тимчук був серйозно пов'язаний із донбаськими подіями. Він як журналіст дуже багато знав. Я в жодному разі не хочу сказати, що він був замішаний в якихось оборудках. Але в тому, що він володів найпотужнішим масивом інформації, немає жодних сумнівів".

"Я вбачаю тут однозначну зацікавленість влади, яка йде. Щоб прибрати людей, які володіють серйозною інформацією", — заявив генерал.

І додав: "Я боюся давати негативні прогнози, але може бути так, що він не останній".

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук

Голос Севастополя

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня у Києві був знайдений мертвим координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук. Правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал. Пізніше стало відомо, що поліція порушила кримінальну справу за фактом загибелі Дмитра Тимчука за статтею "умисне вбивство".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Дмитро УманецьДмитро Тимчук
Місце
Україна
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