"Дуже багато знав": генерал озвучив версію загибелі Тимчука

Народного депутата України, голову групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука могли примусити до самогубства.

"Про недбале поводження зі зброєю навіть не кажіть. Це нісенітниця!" — заявив OBOZREVATEL голова Наглядової ради Асоціації виробників озброєння і військової техніки України, генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець.

"Могли примусити до самогубства — цього я не виключаю. Вбивство теж не виключаю. Але тільки не недбале поводження", — наголосив він.

Будинок, у якому було виявлено тіло Дмитра Тимчука

На думку генерала, смерть Тимчука може бути безпосередньо пов'язана зі зміною влади в Україні. "Щойно у нас змінюється влада, так починається "необережне поводження зі зброєю" тощо. Так було з Кравченком, з Кірпою та з іншими. Коли пішов Янукович, почали стрибати з балконів, як це було з Чечетовим. Все повторюється", — сказав він.

У цьому контексті Уманець нагадав про те, що "Тимчук був серйозно пов'язаний із донбаськими подіями. Він як журналіст дуже багато знав. Я в жодному разі не хочу сказати, що він був замішаний в якихось оборудках. Але в тому, що він володів найпотужнішим масивом інформації, немає жодних сумнівів".

"Я вбачаю тут однозначну зацікавленість влади, яка йде. Щоб прибрати людей, які володіють серйозною інформацією", — заявив генерал.

І додав: "Я боюся давати негативні прогнози, але може бути так, що він не останній".

Дмитро Тимчук Голос Севастополя

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня у Києві був знайдений мертвим координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук. Правоохоронці розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: нещасний випадок, необережність чи кримінал. Пізніше стало відомо, що поліція порушила кримінальну справу за фактом загибелі Дмитра Тимчука за статтею "умисне вбивство".

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