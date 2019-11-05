Генерал оцінив небезпеку розведення сил на Донбасі

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив: побоювання щодо концентрації російсько-окупаційних військ поблизу пунктів розведення сил на Донбасі не мають підстав.

Якби такі дії противника мали місце, це стало б відомо розвідці: українській і союзників. Таку думку він висловив OBOZREVATEL.

"Є офіційна заява командування Об'єднаних сил про те, що посилення військ у районах розведення не спостерігається", – нагадав генерал. На його думку, все решта – "спекуляції і нагнітання ситуації".

На думку генерала, побоювання щодо розведення сил не мають підстав

У цьому контексті Романенко повідомив про те, що сумарна довжина ділянки лінії розмежування, на якій здійснюється розведення сил, поблизу трьох населених пунктів – Станиці Луганської, Петровського та Золотого – мізерно мала проти загальної протяжності лінії розмежування. "Відведення сил тут ніяк не впливає на ситуацію стратегічно, плюс розвідка теж відстежує", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше військовий оглядач Михайло Жирохов заявив про те, що російсько-окупаційні війська на Донбасі концентрують свої сили поблизу точок, де здійснюється розведення сил. За його словами, українській армії необхідно готувати нові фортифікаційні споруди на місці своїх майбутніх позицій.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram