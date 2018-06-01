Генерал назвав спосіб вигнати Путіна з Донбасу

Західні партнери України повинні посилити санкції проти Росії і обмежити державу в різних міжнародних структурах для того, щоб президент РФ Володимир Путін вивів свої війська з Донбасу.

Таку думку висловив, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає "Апостроф".

"Що стосується Сходу України, то потрібно посилення оборонної потужності Збройних сил України. Так, почали продавати Україні зброю, але цього недостатньо. Потрібно серйозне коаліційний рішення, яке дозволить показати Путіну, що подальші його дії можуть привести до катастрофи власне самої Росії як такої" , - зазначив він.

"Чому Європа не чинить тиску на Путіна? Є інформація з певних джерел, що в 1992 році Росія вивела в офшори 10 трильйонів доларів. Це ті кошти, які Москва використовує для коррумпирования західної еліти, фінансування різних терористичних організацій і акцій, а також створення потужного лобі, яке є провідником інтересів РФ ", - розповів Богдан.

Він додав, що у Росії є традиційні зв'язки з Німеччиною.

"Навіть в даний час окремі політичні сили, наприклад," Альтернатива для Німеччини ", фінансуються Російською Федерацією, і вони намагаються проводити ту політику, яка вигідна Кремлю. Якщо говорити про Францію, то там теж існували традиційні зв'язки з Росією. В цьому питанні у нас довга історія. на першому місці стоять національні інтереси цих країн. Більш того, це інтереси великого бізнесу і корпорацій, які втрачають на санкції. Україна для них стоїть на другому місці після власних інтересів ", - підкреслив генерал.

Він додав, що потрібна більш консолідуюча діяльність нашої влади, інститутів влади, вищого військово-політичного керівництва держави в питаннях реформ в Україні, створення тих інститутів, на яких наполягають західні партнери, зокрема антикорупційного суду.

"Так, змінився формат операції і зараз ми бачимо певні результати, почав даватися адекватну відповідь і ворог несе відчутні втрати. Але в той же час всередині країни у нас не все добре. Дуже активно діє сепаратистський, колаборантськи елемент. Про що можна говорити, якщо у Верховній Раді існує ціла фракція, яка не визнає агресію Росії? Це фактично осередок Держдуми РФ всередині України ", - підсумував він.

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