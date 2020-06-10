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10 червня • оновлено в 18:34
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Генерал-майора СБУ Шайтанова залишили під вартою

1.5т
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Генерал-майору Служби безпеки України Валерію Шайтанову продовжено термін перебування під вартою.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

Суд продовжив запобіжний захід генерал-майору СБУ, підозрюваному в державній зраді

Шайтанів залишиться під арештом до 8 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня Київський апеляційний суд відхилив апеляцію адвокатів на рішення суду першої інстанції, який заарештував Валерія Шайтанова.

Шайтанова було затримано 14 квітня. Його підозрюють у держзраді й підготовці терактів.

За даними слідства, теракти він готував за командою Москви. Також багато років виконував дуже своєрідні завдання і "спілкувався" з ватажками терористів із "ДНР".

Розслідування щодо Шайтанова було продовжено на пів року.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Валерій Шайтанов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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