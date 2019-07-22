Інколи в російських ЗМІ можна прочитати навіть правду про ситуацію, яка склалась сьогодні на окупованих територіях Донбасу. Автори, розповідаючи про майбутні плани місцевих "гауляйтерів", мимоволі відкривають реальну картину життя в окупації. І ця картина досить неприваблива.

Як приклад, розповідь про гуртожиток Донецького медінституту, який місцеві "влади" просто віджали у навчального закладу і організували в ньому так званий "пункт тимчасового розміщення біженців" - сєпарюг, які втікали від українського правосуддя зі звільнених Словянська і Краматорська.

В планах так званої "влади динири" були наміри поселити цих "біженців" на певний термін, а далі думали, що ті втікатимуть "за парєбрік". Але виселятись з цієї "нічліжки" ніхто з цих "потерпілих" не хоче, адже за їхнє проживання плотять інші: "...местные власти только первые месяцы платили за электроэнергию и газ, а потом почему-то решили, что эти траты можно переложить на мединститут (то есть на родителей студентов, которые платят за обучение)".

Про "контингент", який мешкає в цій "нічліжці", чудово розповідає інший абзац автора: "...там живут не только благообразные пенсионеры и семьи с детьми, но и во всех смыслах контуженные бывшие ополченцы, освобожденные из плена, которые оказались не в состоянии вернуться к нормальной социальной жизни, и прочие элементы, регулярно создающие мирной части населения ПВР массу проблем. Равно как и правоохранительным органам – кражи, драки и даже убийства тут стали обыденностью".

Розповідаючи про цю "нічліжку", автор підняв реальну проблему: на непідконтрольних територіях зібралась чимала кількість різних соціально-небезпечних елементів, "хєроєв наваросії", біженців, "вдов і падруг", яким "гасударство должно"...

Ні працювати, ні створювати собі благоустрій вони не будуть, а лише "добиватимуться" державного утримання і соціального житла.

Коли в цивілізованому суспільстві складається гостра необхідність розмістити людей, які втратили власну домівку та стали біженцями, то влада зазвичай будує для них тимчасове чи постійне житло. Але на окупованих росією територіях Донбасу ніхто і нічого взагалі не будує.

Тут місцева "влада" бачить досить простий вихід із ситуації – треба відібрати житло у тих, хто залишив власні квартириу і переїхав на підконтрольні територіїї: "В ЛДНР тысячи пустующих квартир, десятки, если не сотни пустующих общежитий, подключенных к коммуникациям и готовых принять жильцов (не говоря уже о невероятном количестве бесполезно простаивающих офисов и объектов коммерческой недвижимости)".

Все так "духовно і скрепно" - захопити чуже, поламати й загадити там все, потім втекти, та захопити інше чуже й гадити вже там...

В тому, що на подібний крок поки-що не пішло "керівництво" недореспублік, є певні причини, але автор вважає, що вони "по-совдепівськи" банальні: "Если бы для этого у республиканских властей было желание заботиться о населении и способность действительно управлять, а не имитировать бурную деятельность!"

Проте деякі наближені до "керівництва" недореспубліки шахраї вже пропонують нові злочинні схеми та "законні підстави для незаконного віджиму" чужого майна. І виглядають ці "схеми" так: "За прошедшие годы хозяева, по различным причинам бросившие свое жилье, накопили изрядные долги. В подобной ситуации, поскольку связаться с владельцем получается далеко не всегда, размещается соответствующее объявление в прессе, после чего либо владелец выплачивает задолженность (что само по себе неплохо), либо решением суда недвижимость отчуждается".

Але поки "місцеві влади" такого ще не зробили тому (тут я не захищаю "гауляйтерів), бо добре розуміють, що це майно має власників і ті обовязково повернуться.

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