Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Гасити не було чим!" Електричка "Укрзалізниці" з пасажирами загорілася на ходу. Перші фото

3.2т Читати матеріал російською

В електричці "Укрзалізниці" під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. НП трапилася поблизу міста Жмеринка Вінницької області. Постраждалих немає.

Про інцидент повідомила журналістка Василина Думан на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала відповідні фото.

У коментарях Думан зазначила, що встигла сфотографувати НП, коли проїжджала повз у поїзді "Інтерсіті" сполученням "Київ – Перемишль". За її словами, пожежу намагалися загасити із вогнегасників.

Пожежа

Пожежа

Facebook Василини Думан

Користувачка мережі Валентина Богданюк написала під дописом, що тією електричкою їхала її мама. Вона розповіла, що людей швидко евакуювали, а постраждалих немає.

Новини
На Хмельниччині з поїзда загадково зникла дитина: її знайшли мертвою

"Моя мама саме тією електричкою їхала, каже, людей швиденько висадили, постраждалих немає. Чекали пожежний поїзд, бо приїхав пожежний автомобіль, а гасити не було чим. Тягли до Жмеринки потім, самі вже не їхали", – прокоментувала Богданюк.

Евакуація

Евакуація

Facebook Василини Думан

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області поряд зі станцією Підмонастир (Ходорів – Львів) загорівся поїзд із пасажирами. До приїзду рятувальників людям довелося самостійно гасити пожежу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Вінниця
Теги
Укрзалізниця пожежа
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
12
Смішно
2
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
hunt andres
hunt andres
Укрзализница як символ недогосударства. Знаково!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Особенно доставило "пожарная машина приехала, но тушить было нечем". А вааще славным потомкам укротриперцам пора прибегать к опыту предкам - чумаки, волы, силь з Крыму... Дилижансы, опять-же проэвропэйски никто не отменял
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Это он от стыда чуть не сгорел.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel