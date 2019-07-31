"Гасити не було чим!" Електричка "Укрзалізниці" з пасажирами загорілася на ходу. Перші фото

В електричці "Укрзалізниці" під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. НП трапилася поблизу міста Жмеринка Вінницької області. Постраждалих немає.

Про інцидент повідомила журналістка Василина Думан на своїй сторінці у Facebook. Вона опублікувала відповідні фото.

У коментарях Думан зазначила, що встигла сфотографувати НП, коли проїжджала повз у поїзді "Інтерсіті" сполученням "Київ – Перемишль". За її словами, пожежу намагалися загасити із вогнегасників.

Пожежа Facebook Василини Думан

Користувачка мережі Валентина Богданюк написала під дописом, що тією електричкою їхала її мама. Вона розповіла, що людей швидко евакуювали, а постраждалих немає.

"Моя мама саме тією електричкою їхала, каже, людей швиденько висадили, постраждалих немає. Чекали пожежний поїзд, бо приїхав пожежний автомобіль, а гасити не було чим. Тягли до Жмеринки потім, самі вже не їхали", – прокоментувала Богданюк.

Евакуація Facebook Василини Думан

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області поряд зі станцією Підмонастир (Ходорів – Львів) загорівся поїзд із пасажирами. До приїзду рятувальників людям довелося самостійно гасити пожежу.

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