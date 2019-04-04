|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Гарний феєрверк!" Офіцер ЗСУ показав відео розгрому терористів "Л/ДНР"

1.2тЧитати матеріал російською

Бойова група К-2 54-ї Окремої механізованої бригади Збройних сил України знищила на Донбасі бойову машину терористів.

Відео із влучним пострілом показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. "Цього разу під їх гарячі серця і вмілі руки потрапив військовий автомобіль який здійснював підвіз боєкомплекту", — наголосив він.

За його словами, це був ще один крок для нашої подальшої перемоги. "Гарний феєрверк", — підсумував військовий.

Новини
Відповідь за наших: офіцер ЗСУ показав феєричний розгром позицій "Л/ДНР"

"Гарний феєрверк!" Офіцер ЗСУ показав відео розгрому терористів "Л/ДНР"

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох і поранивши трьох окупантів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
О, вот тут вата окопалась по уставу. Сразу видно, что не местные алкаши и наркоманы.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Яскраво Украинская армия пердолит росийскую армию на Донбассе! пора бомбить москву и кревлевских выплядков террористов окупантов!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки