"Гарний феєрверк!" Офіцер ЗСУ показав відео розгрому терористів "Л/ДНР"

Бойова група К-2 54-ї Окремої механізованої бригади Збройних сил України знищила на Донбасі бойову машину терористів.

Відео із влучним пострілом показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Facebook. "Цього разу під їх гарячі серця і вмілі руки потрапив військовий автомобіль який здійснював підвіз боєкомплекту", — наголосив він.

За його словами, це був ще один крок для нашої подальшої перемоги. "Гарний феєрверк", — підсумував військовий.

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня бойовики застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому двох і поранивши трьох окупантів.

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