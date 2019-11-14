Оголошений у міжнародний розшук: у ГПУ сказали, за що "взяли" чоловіка Скороход

У четвер, 14 листопада, в Генеральній прокуратурі України заявили, що затримали цивільного чоловіка народного депутата від "Слуги народу" Ганни Скороход Олексія Алякіна за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Офіційне пояснення було опубліковано пресслужбою ГПУ. Відзначається, що чоловік був оголошений у міжнародний розшук.

"Національна поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах. Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку. Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура м. Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі", – сказано в повідомленні.

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Повідомляється, що раніше Алякін намагався уникнути екстрадиції за допомогою оформлення громадянства України шляхом надання міграційній службі неправдивих відомостей.

З'ясувалося, що Алякіна вже затримували в серпні 2018 року на території Київської області. Тоді громадянина РФ тримали три місяці під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд Чернігова не змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт.

Далі 3 січня 2019 року домашній арешт був скасований у зв'язку з встановленням факту належності до громадянства України. Однак, рішення про набуття громадянства було двічі скасовано міграційною службою через надання при його оформленні неправдивих відомостей і підроблених документів. Алякін оскаржив рішення про скасування громадянства в судовому порядку. 7 листопада 2019 року Шостим апеляційним адміністративним судом в задоволенні позовних вимог позивачеві було відмовлено.

ГПУ сказала, за що затримали Алякіна Компромат

Раніше стало відомо, що Алякін володів російським банком "Пушкіно", але в 2013 році оголосив себе банкрутом. У 2015 році один із судів Москви дозволив його заочний арешт у рамках звинувачення в організації розкрадання коштів банку "Пушкіно" в особливо великих розмірах. Йдеться про суму близько 10 мільярдів рублів, що в доларовому еквіваленті становить близько $500 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скороход у Раді заявила, що її цивільного чоловіка Алякіна затримали, нібито щоб помститися їй за відмову голосувати за законопроєкт про ринок землі.

Адвокат Сергій Тарасюк запевнив, що Алякіна затримали вранці 14 листопада через розшук у Росії.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія до затримання чоловіка Скороход ніякого відношення не має. Він звинуватив Алякіна в спробі підкупу народних депутатів із метою не дати Верховній Раді проголосувати за анбандлінг у НАК "Нафтогаз".

У "Слузі народу" задумали виключити Скороход через зв'язки її чоловіка з Росією.

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