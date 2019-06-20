Стрічка мого ФБ заповнена сльозами і відчаєм людей, які не знали особисто Дашу Лук'яненко з Одещини, але всі ці дні сподівались, що її знайдуть живою. Дівчинка серед білого дня йшла селищем на гурток з танців і зникла.

Тіло дівчинки без одягу знайшли у вигрібній ямі 22-річного мешканця цього ж селища. Перед вбивством він намагався її згвалтувати.

Я змушена писати подробиці трагедії, від яких стине кров, бо нажаль, зміни до кримінального законодавства щодо захисту дітей прокладаються смертю самих дітей. Це страшний сюр, я розумію обурення всіх, хто зараз це читає... Але навіть в США закон про запровадження реєстру педофілів носить прізвище згвалтованої і вбитої дівчинки Меган. Бо саме її смерть стала останньої краплею для суспільства, яке почало вимагати рішучих змін до законодавства.

Даша

В нинішнього скликання ВР ще є шанс проголосувати законопроект 6607, який спрямований на захист дітей від сексуального насильства.

Так, його редакція - це результат компромісу з захисниками прав педофілів, бо це демократія. Але менше з тим, прийняття закону запровадить реєстр осіб, засуджених за статеві злочини проти дітей, запровадить хімічну кастрацію для педофілів (хоч і в дуже усіченому варіанті порівняно з тим, що ми пропонували, але ж запровадить) і посилить відповідальність аж до довічного позбавлення волі за повторне вчинення статевого насильства проти дитини.

Я тегаю всіх народних депутатів, які є в мене в друзях. Для таких законопроектів не мають значення політичні погляди - це проблема, яка аполітична і повинна об"єднати всіх.

Зробіть важливу справу - підтримайте законопроект 6607!

Шановні депутати - всю інформацію про законопроект наш авторський колектив готовий надати в будь-який момент, відповісти на всі ваші запитання, норму про хім.кастрацію розробляли лікарі-психіатри відповідно до усіх вимог цієї галузі.

І я щиро вдячна всім ЗМІ, небайдужості журналістів - за підтримку цієї теми і законопроекту.

Ось зараз знов почались дзвінки, знові будемо робити сюжети, статті....але ж для чого? Важливо прийняти ці зміни, нарешті!

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