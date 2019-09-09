Я зараз напишу річ, яку в нас бояться публічно обговорювати, але від цього залежить наш суверенітет.
Від війни стомились всі. І саме цей фактор може зіграти зараз проти державності України. Бо припинення вогню, який виснажив всіх нас, почали помилково сприймати за припинення війни.
Саме зараз суспільство у такому стані, коли час запускати кампанію - все заради припинення вогню. І її запустять - мені так здається. Якщо нова влада не захистить Україну від інформаційних спецоперацій кремля.
Нам запустять в інформпростір "людське обличчя" ворога і меседж про те, що заради миру та людського життя можна й поступитись чимось.
І тоді перед багатьма з нас постане величезна спокуса - а може й, справді, поступитись на умови кремля, зрештою, мир і життя людей - найвища цінність.
От чим ви готові поступитись заради припинення вогню?
А заради послаблення контролю РФ над окупованою частиною сходу?
Від вашої відповіді та від вашої позиції і буде залежати - колонія ми чи суверенна держава. Бо ваші погляди соціологи заміряють щодня. Про настрої в нашому суспільстві знають і в нас, і на заході, і в РФ - і їх враховують.
Тому, думайте. Бо від всіх нас залежить, чи гідні ми мати власну державу. Це на тлі людського життя 5 років - величезний термін, а на тлі історії становлення державності - це мить. Мить, яка може бути як початком, так і кінцем величної історії.
p.s. Цей пост - щоб подумати наодинці з собою, розібратись у власних державницьких цінностях і поглядах.
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