''Ганьба і неповага!'' Українців розлютили фото зруйнованого будинку автора всесвітнього різдвяного хіта

У мережі з'явилися фото покинутого та зруйнованого будинку відомого українського композитора Миколи Леонтовича, що обурило користувачів.

Світлини опубліковані на сторінці користувача Павла Недашковського у Facebook. На них зазнімковано будинок у селі Шершні Вінницької області, у якому пройшло дитинство знаменитого українця.

Біля входу висить пам'ятна табличка. Водночас дах будівлі майже повністю завалений, на стінах видно величезні тріщини, всередині приміщення панує безлад.

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facebook.com/niedaszkowski

facebook.com/niedaszkowski

facebook.com/niedaszkowski

facebook.com/niedaszkowski

facebook.com/niedaszkowski

"Та це просто неповага до людини... У політиків і градоначальника руки не дійшли?" "Міністерство культури, де ви?!" "Ганьба", "Будинок, думаю, вже не відновити, та й чим його наповнювати — чужими речами? Хоча б десь знак залишився потім", "Взагалі чудо, що в цьому селі ще живуть люди", — пишуть у коментарях.

У повідомленні ARTUKRAINE відзначається, що в 2018 році Фонд гуманітарного розвитку України провів конкурс із реновації цього будинку, переможцем якого став архітектор Олексій Семірог-Орлик.

Поруч із будинком він запропонував звести літній музичний театр під відкритим небом на 350 глядачів і школу-студію з музичними та художніми класами, де зможуть навчатися місцеві діти.

Роботи планують почати навесні 2019 року.

artukraine.com.ua

Микола Дмитрович Леонтович (1877-1921) — український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог.

hromadskeradio.org

Початкову музичну освіту Леонтович здобув у батька. Продовжив заняття музикою в Подільській духовній семінарії у Кам'янці-Подільському, де вивчав теорію і хоровий спів, опанував скрипку, фортепіано, деякі духові інструменти, почав обробляти народні мелодії.

Автор широко відомих обробок українських народних пісень для хору "Щедрик", "Дударик", "Козака несуть". Його обробка "Щедрика" відома у всьому світі як різдвяна колядка "Carol of the Bells".

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно кандидат історичних наук, завідувач музеєм місцевого самоврядування Дніпропетровської області Максим Кавун показав квартал зруйнованих історичних будинків у Дніпрі.