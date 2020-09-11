Гай – про зрив інспекції на Донбасі: Росія готується розширити агресію в годину "Ч"

Тристороння контактна група не має повноважень ухвалювати рішення про військові інспекції позицій ЗСУ на Донбасі. Це прерогатива президента країни, який має видати відповідний письмовий наказ. Якщо інспекція відбудеться без такого документа, вона буде злочином.

Російська сторона не допускає спостерігачів на окуповану територію, оскільки продовжує готуватися до розширення збройної агресії проти України в час "Ч". Таку думку в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL висловив ветеран АТО, волонтер, військовий експерт Мирослав Гай.

– Рішення про інспекцію ділянки позицій ЗСУ було ухвалено на засіданні Тристоронньої контактної групи. Але хто конкретно ініціював його? Хто, власне, дозволив цю інспекцію?

– Сьогодні ТКГ і представники в групі не мають взагалі жодних повноважень робити чи не робити будь-які інспекції. Разом з ОБСЄ, з нашим ворогом вони можуть випрацьовувати якісь шляхи приходу до миру.

Умовно кажучи, вони можуть узгодити, що така інспекція можлива, можуть ухвалити якусь дорожню карту, можуть запропонувати якісь ініціативи, які, як їм здається, могли б сприяти миру, припиненню вогню. Хоча ми знаємо, що з росіянами це неможливо.

Але остаточне рішення ухвалює президент України Володимир Зеленський. Мінські домовленості самі по собі як документ не мають жодної юридичної сили. Вони не були ратифіковані українським парламентом, під ними немає підпису президента. А ті, кого президент туди призначає, не мають ніяких повноважень.

"Росія не дотримується домовленостей про розведення сил і готується до розширення збройної агресії проти України в час "Ч"

– Отже, Збройні сили могли не виконувати це рішення?

– Ні, це має бути письмовий наказ чинного президента Зеленського командувачеві Збройних сил. А командувач ЗСУ, який, як я розумію, зараз на лікарняному, мав би віддати наказ командувачеві ООС.

Неможливо, щоб це вирішували Кравчук, Фокін і всі інші, хто там зібралися. Спочатку президенту на цю тему мають доповісти глава СБУ, командувач Об’єднаних Сил. В курсі всіх цих справ має бути міністр оборони. Вони повинні сказати, згодні чи ні, чи несе це рішення загрозу, чи ні.

І потім президент ухвалює рішення.

– Отже, тут не було дотримано необхідної формальної процедури?

– Я не знаю, чи її було дотримано.

– Можливо, Зеленський підписав цей наказ?

– Звичайно. Якщо інспекція не відбулася, я не знаю, чи він його підписав. А якщо вона відбудеться, то це буде тільки за згодою президента. Інакше це злочин.

– Як ви ставитеся, власне, до самої ідеї інспекції позицій ЗСУ?

– У нас свого часу вже був створений Спільний центр координації і контролю з припинення вогню – СЦКК. Його основна проблема полягала в тому, що ми туди давали своїх військових, а росіяни давали своїх військових, генералів. Ці спостерігачі були дуже кваліфіковані щодо ведення розвідки, і коли вони приїжджали на наші позиції, просто здавали всю інформацію напряму керівникам збройних сил Росії, зокрема, коригували артилерію.

Постало питання безпеки. Тому що всі знають, усі вчилися в одних академіях – що це генерал такий-то, це полковник такий-то, що цей працює на зовнішню розвідку тощо.

Вони і зараз на цю інспекцію хотіли прислати чергового генерала, який нібито з "ДНР", але насправді працює на ГРУ РФ. Відомо його справжнє прізвище, відомо, що перед засиланням йому зробили інше прізвище.

Але тут ще гірша ситуація. Тому що Росія каже, що Україна безпосередньо домовилася з "ДНР". У публічному полі це буде подаватися, що в Україні громадянський конфлікт, до якого Росія не має стосунку. Отже, ми їх легалізуємо, і це нищить всю вибудувану за ці роки українську позицію на світовій арені.

– Чому йдеться про інспекцію на території України й не йдеться про інспекцію на окупованій території?

– Це ще один проблемний аспект усієї цієї ініціативи Офісу президента. Це ініціатива не Кравчука – це ініціатива ОП.

Нещодавно було скоєно вбивство нашого військового ворожим російським снайпером. На всі наші звернення нам доводять, що це ми спровокували на ведення вогню.

А коли ми кажемо росіянам: допустіть нас на інспекцію на позиції, вони кажуть: так це ж не ми порушуємо, це ви. І все.

Володимир Путін

За ці роки вони навіть ОБСЄ не пустили на свої позиції й до місць відведення важкого озброєння. Чому? Тому що вони продовжують інженерні роботи з укріплення, фортифікації, мінування доріг, продовжують воєнні навчання, продовжують відправлення воєнної техніки з боку Росії через наш кордон, продовжують "гуманітарні конвої", а насправді перекидання грошей цим найманцям.

Тобто продовжують мілітаризувати цю територію й готуватися до розширення збройної агресії проти України в час "Ч", коли вони будуть вважати це можливим.