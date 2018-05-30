Гаага Путіна не дочекається. У нього все закінчиться інакше - Слава Рабинович

Президент Росії Володимир Путін навряд чи опиниться на лаві підсудних міжнародного трибуналу - за збитий над Донбасом "Боїнг" та інші злочини. Зокрема тому, що його оточення подбає про те, щоб до моменту можливого затримання його вже не було в живих.

Сума компенсації сім'ям загиблих рейсу МН17 може обчислюватися десятками мільярдів доларів, але це не стане великим ударом по економіці країни. Тенденція до подорожчання нафти на світовому ринку, можливо, поповнить державну скарбницю, але ці "надлишки" негайно будуть "зціжені" з бюджету друзями Путіна.

У Кремля також немає причин турбуватися про нестачу коштів на ведення поточних воєн, зокрема в Україні та Сирії.

Про це та багато іншого в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський блогер і фінансист Слава Рабинович.

- Чи загрожує Путіну в'язниця за збитий над Донбасом у 2014 році літак "Боїнг"?

- Путіну загрожує те, що міжнародна слідча група простежить абсолютно весь ланцюжок запуску "Бука" - не лише з точки зору того, хто натискав кнопку і хто віддавав наказ відкривати вогонь, не лише щодо членів екіпажу, а й весь ланцюжок потрапляння "Бука" з Росії на територію іноземної держави, України.

Слава Рабинович Антикор

Хто віддавав накази з приводу такого переміщення та з приводу військових завдань, які отримав екіпаж цього "Бука"?

Ланцюжок абсолютно очевидно закінчується двома людьми: міністром оборони Росії Шойгу та верховним головнокомандувачем Путіним.

Я не можу точно передбачити, до яких дій вдасться міжнародна спільнота на стадії заяв слідчої групи до суду, але я абсолютно впевнений, що суд назве винних за принципом всього ланцюжка.

І тоді будуть висунуті як офіційні звинувачення, так і офіційні вимоги щодо екстрадиції.

Якщо Росія не виконає вимоги щодо екстрадиції, вона буде піддана новим санкціям. Відповідно, всі фігуранти будуть вміщені в базу Інтерполу і підлягатимуть екстрадиції - колись, коли це стане можливим.

Путін давним-давно не є президентом. Як ми знаємо, він є самозванцем, починаючи, як мінімум, з 2012 року, оскільки він перевищив конституційний максимум своїх повноважень.

Але при цьому він прекрасно знає, що він не може піти з посади президента живим. Це єдине, що дає йому імунітет проти такого роду переслідувань - не тільки пов'язаних із "Боїнгом", але і з іншими міжнародними злочинами, які він здійснював.

Це абсолютно очевидний міжнародний терорист і військовий злочинець, який ховається під маскою глави держави. Але він змушений продовжувати ховатися під цією маскою, тому що його єдиний сенс існування зараз - чинити злочини і уникати відповідальності.

Як просуватиметься друга частина цього твердження, нам доведеться спостерігати. Я думаю, в доступному для огляду майбутньому це буде досить жорстке протистояння.

Власне, протягом майже чотирьох років після збиття "Боїнга" я завжди про це і кажу - що ні за які гроші, ні за які зв'язки Путіну і найближчим членам його ОЗУ (організованого злочинного угруповання. - Ред.) не вдасться уникнути відповідальності.

У них, слава богу, немає ніяких важелів, щоб засунути цю справу в який-небудь Басманний суд, де за допомогою телефонного права і великої кількості грошей щось із цим зробити. Нічого не вийде.

Вони самі прекрасно усвідомлювали у липні 2014 року, що вони накоїли і що тепер буде. І це буде невідворотно.

- У 2017 році хорватський генерал, перебуваючи на засіданні суду в Гаазі, випив отруту і наклав на себе руки. Якщо Путін опиниться в подібній ситуації, чи готовий він буде здійснити подібний вчинок?

- Мені здається, що Путін навряд чи опиниться в Гаазі. Ось у чому проблема.

Він тримає в заручниках всю країну і весь світ за допомогою того, що він ховається під маскою глави держави і захопив ядерну зброю.

Відповідно, якщо він помре природним шляхом на цьому так званому посту, він до Гааги не потрапить. Він буде на цій посаді або в якомусь еквіваленті цієї посади до кінця свого життя.

Кінець його життя може бути чи то природним, чи то неприродним.

Якби стався палацовий переворот, члени путінської ОЗУ просто прикінчили б його, щоб він не опинився в Гаазі і не почав давати свідчення. Бо надто багато хто боїться будь-якого сценарію, коли їхній головний пахан може почати там говорити.

Відповідно, я думаю, що він або так помре, або з ним щось зроблять.

Офіційний сайт президента Росії

- За вашими оцінками, якою може бути сума компенсації, яку повинна буде виплатити Росія родичам загиблих пасажирів і екіпажу "Боїнга"?

- Судячи з того, як це було в минулому, мова йде про мільярди доларів. Від декількох мільярдів до декількох десятків мільярдів доларів.

- Наскільки це серйозний удар по економіці Росії?

- Я думаю, що це якраз не такий дикий удар по економіці Росії. Росія з новим керівництвом могла б визнати свою відповідальність і свою провину у збитті "Боїнга", виплатити компенсацію з золотовалютного запасу, з фонду національного добробуту або інших джерел, які повинні будуть перетекти в бюджет Росії.

Розрахунки з сім'ями жертв і зі страховими компаніями, напевно, допомогли б Росії вийти з-під тиску санкцій, пов'язаних із цим злочином.

Я вважаю, що розумні правителі Росії, яка не була б захоплена путінським ОЗУ, прагнули б до мирової угоди і виплатили ці гроші. І це б допомогло економіці Росії, а не зашкодило б їй.

- Як ви думаєте, чому Нідерланди, громадяни яких загинули в "Боїнгу" над Донбасом, допомагали Росії будувати Кримський міст?

- Річ у тім, що у світі грошей є сумлінні гравці і недобросовісні.

Голландія та голландські компанії нічим не відрізняються від інших. І це лише градація на сумлінних гравців і недобросовісних, на чесних і безчесних, на добропорядних і злочинців.

Відповідно, ті недобросовісні гравці, які брали участь у протиправному будівництві Кримського мосту, повинні за це відповісти. І я сподіваюся, що вони будуть покарані.

- Ви знаєте, що існують об'ктивні, суто технічні причини, чому Кримський міст може завалитися. Перш за все, це погані грунти, на яких він споруджується, а також сейсмоактивний регіон. Як ви думаєте, чи може Кремль, усвідомлюючи цю небезпеку, організувати теракт на мосту і звинуватити в ньому Україну?

- Ви ж розумієте, що путінське ОЗУ серйозним чином складається з КДБшників, а в їхній природі - здійснювати будь-які підлості, будь-які провокації.

Одна з теорій щодо збитого "Боїнга" говорить про те, що путінське ОЗУ в рамках свого проекту так званої Новоросії та ескалації агресії проти України мала план збити російський пасажирський літак "Аерофлоту" для того щоб звинуватити Україну в цьому злочині і ввести в Україну повномасштабну російську армію. Щоб не тільки отримати Крим як валізу без ручки, а й сухопутний коридор до Криму через Маріуполь, щоб здійснити план захоплення половини України.

Якщо уявити собі, що ця версія правильна і вони хотіли збити російський пасажирський літак, але просто помилилися, тоді ваше припущення про те, що вони можуть самі підірвати Кримський міст і звинуватити в цьому Україну, звучить не так уже й неправдоподібно.

П'ять років тому ніхто не міг припустити, що станеться те, що сталося. Ніколи не можна виключати того, що стосується підлості, провокацій та всього інструментарію радянського КДБ.

На жаль, вся країна перебуває в заручниках у радянського КДБ, і вони продовжують чинити беззаконня, поки їх не зупинять.

- Останні тенденції подорожчання нафти на світовому ринку - на руку російській економіці. Чи означає це, що протягом свого нового президентського терміну Путін може не турбуватися щодо санкцій і продовжувати свою агресивну політику, зокрема щодо України?

- Російській економіці висока ціна на нафту не допоможе. У 2013 році вона припинила своє зростання після кризи 2008-2009 років. Зростання намітилося у 2010-11 роках. 24 вересня 2011 року Путін і його поплічники оголосили про державний переворот - про те, що Путін повертається як президент.

Російські та міжнародні інвестори відреагували на це виведенням колосальних коштів з Росії. Тоді можна було побачити, що у 2012 році інвестиції дуже сильно впали.

З кожним кварталом російська економіка демонструвала все менше зростання, і це відбувалося на тлі дуже сприятливої ​​кон'юнктури на ринках російського експорту на всі товари, на всю сировину, включаючи нафту. У 2013 році нафта на світових ринках коштувала 110 доларів за барель, а економіка Росії все одно мчала вниз, до нуля.

Це стало однією з основних причин, чому Путін анексував Крим і розв'язав війну в Україні. Просто він не хотів відповідати за свої злочини і пояснювати будь-кому, перш за все російському народу, яким чином Росія звалилася в другу рецесію протягом 4 років.

Війною і анексією він рятував свій рейтинг, який у 2013 році котився вниз.

Висока ціна на нафту допоможе російському бюджету мати менший дефіцит або не мати дефіциту взагалі, можливо, допоможе певній кількості путінських друзів ці надлишки знову зціджувати з бюджету у свої власні кишені, але це жодним чином не допоможе довгостроковому економічному зростанню Росії.

- Де Путін знайде гроші для нових воєн?

- Якщо говорити про війну в Україні та у Сирії, то для російського бюджету це не такі вже астрономічні суми. Але при цьому ще є різного роду общаки, які називаються "басейном". У них можна багато чого брати, і, напевно, вища ціна на нафту допомагає наповнювати ці общаки.

Тому в принципі російській економіці від високої ціни на нафту в довгостроковій перспективі ні тепло, ні зимно, а ось путінські общаки, можливо, отримають нове вливання.

Але це все - вкрадені гроші.