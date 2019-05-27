Фукс веде справи з адвокатом Трампа: резонансне розслідування

Скандальний російсько-український олігарх Павло Фукс, який привернув увагу спеціального адвоката Роберта Мюллера, має ділові зв'язки з одним із провідних адвокатів, які представляють Дональда Трампа в російському розслідуванні, колишнім мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані.

Джуліані розповів, що Павло Фукс, магнат у сфері нафти і нерухомості, найняв його охоронну фірму Giuliani Security&Safety в 2017 році, щоб проконсультувати Харків, місто з населенням 1,4 мільйона осіб, пише Mother Jones.

"Він був спонсором попереднього дослідження, яке моя фірма провела в сфері безпеки й управління надзвичайними ситуаціями в Харкові, а також за порадами щодо планованого Меморіалу Голокосту", – сказав Джуліані в текстовому повідомленні.

Павло Фукс Ділова столиця

Український журнал "Новое время" повідомив у минулому році, що Фукс сказав, ніби він найняв Джуліані, щоб "створити офіс у США для підтримки інвестицій у Харкові". Коли його запитали про претензії Фукса, Джуліані відповів: "Я нічого про це не знаю". Він зазначив, що не працював у Сполучених Штатах для Фукса або Харкова.

У листопаді 2017 року Джуліані здійснив поїздку до Харкова, який розташований недалеко від російського кордону на сході України, у зв'язку з роботою. Того ж року його сфотографували з Фуксом у Нью-Йорку. Але колишній мер мінімізував їхній зв'язок, заявивши, що його особиста участь у проекті закінчилася в грудні 2017 року і що його фірма не має постійних відносин із олігархом.

Джуліані відмовився повідомити, скільки Фукс заплатив його фірмі, але зазначив, що це "добре узгоджується з аналогічними проектами по всьому світу". Він сказав, що його співпраця з Фуксом не йде "десь поряд із конфліктом" з його нинішньою роботою для Трампа. Але зв'язок підкреслює труднощі, викликані роботою Джуліані для міжнародних клієнтів, серед яких автократи й нібито корумповані чиновники, оскільки він представляє президента.

Рудольф Джуліані

Робота Джуліані в Україні відома тим, що Фукс та інші скандальні українці нещодавно стали фігурами скандалу з Трампом і Росією. Минулого тижня New York Times повідомила, що Фукс є одним із десятка українських бізнесменів і політичних діячів, які були присутні на інавгурації Трампа. Під час перебування у Вашингтоні, округ Колумбія, деякі з українців організували зустрічі з республіканцями і союзниками Трампа, щоб просувати мирні плани щодо російсько-українського конфлікту, які відповідали інтересам Кремля.

Присутність українців, включаючи Фукса, в ексклюзивних інавгураційних заходах привернула увагу Мюллера. Квитки на багато з них вимагали десятків тисяч доларів пожертвувань у комітет, який не міг на законних підставах приймати іноземні гроші. За повідомленнями, Мюллер розслідує, чи допомагали американці українцям та іншим іноземним громадянам направляти пожертвування в інавгураційний комітет, а також комітет політичних дій, керований союзниками Трампа. Пітер Карр, представник Мюллера, відмовився від коментарів.

У серпні минулого року Сем Паттен, лобіст, пов'язаний із колишнім головою передвиборчої кампанії Трампа Полом Манафортом, визнав себе винним у тому, що організував купівлю квитків на інавгураційні заходи за 50 000 доларів, видані неназваним іноземцям. Ця людина відповідає опису Сергія Льовочкіна, екс-керівника апарату колишнього проросійського президента України Віктора Януковича.

Фукс і Джуліані

Льовочкін, нині член українського парламенту, є діловим партнером Дмитра Фірташа, олігарха, звинуваченого у федеральному суді в Чикаго в 2014 році за те, що він нібито платив хабарі чиновникам в Індії. Відтоді Фірташ боровся зі спробами уряду США видати його зі свого будинку в Австрії. Міністерство юстиції стверджує, що Фірташ, який заперечував правопорушення, є "вищим ешелоном організованої злочинності".

Фукс сказав, що він вів переговори з організацією Трампа в період між 2004 і 2010 роками, щоб використовувати бренд майбутнього президента на вежі, яка належить йому, в Москві. Фукс розповів Talking Points Memo, що зустрівся з Трампом у Нью-Йорку в 2006 році та в Палм-Біч у 2008 році, щоб обговорити це підприємство, яке ніколи не просувалася вперед. Він також заявив, що має відносини з Дональдом Трампом-молодшим.

Із 2015 року Фукс працює в Україні, інвестуючи в газ, нерухомість та інші підприємства. Він налагодив зв'язки з українськими політиками, враховуючи мера Харкова Геннадія Кернеса, відомого колишнього члена партії Януковича. У 2014 році Кернес був підстрелений снайпером під час їзди на велосипеді, в результаті чого – частково паралізований. Джуліані сказав у тексті, що він "був дуже вражений мером Кернесом, який був інвалідом під час російського вторгнення і відбивав його". Повідомлення про стрілянину значно відрізняються від розповіді Джуліані. У 2015 році Кернесу й деяким його охоронцям пред'явили звинувачення у викраденні людей, тортурах і погрозах вбивства двох активістів проти Януковича. Повідомляється, що звинувачення були зняті минулої осені після того, як прокурори не з'явилися на слухання.

У минулому році "Аль-Джазіра" повідомила, що українська влада допитала Фукса щодо складної схеми отримання 160 мільйонів доларів активів, імовірно вкрадених із країни Януковичем, який був змушений покинути Україну в 2014 році. Янукович найняв Манафорта як лобіста і радника. Колишній голова кампанії Трампа нині перебуває в ув'язненні й очікує винесення вироку за ухилення від сплати податків, відмивання грошей та інші злочини, багато з яких пов'язані з його спробами приховати мільйони доларів у платежах, які він отримав від Януковича та його союзників.

Зарубіжна консалтингова робота Джуліані нещодавно привернула до себе увагу. В останні роки він представляв Катар і турецького торговця золотом, якого притягнуто до відповідальності у федеральному суді за порушення санкцій США щодо Ірану, що привернуло особисту увагу президента Туреччини Реджепа Ердогана. Влітку минулого року Джуліані направив президенту Румунії лист, у якому виступив із антикорупційною кампанією. Пізніше він визнав, що за розсилку послання заплатила фірма, очолювана колишнім директором ФБР Луї Фрі, який представляє одного або декількох багатих румунів, досліджуваних під час кампанії.

Його лист викликав докір із боку Державного департаменту, який зазначив, що заяви колишнього мера суперечили політиці США. У жовтні Джуліані взяв участь у технологічній конференції у Вірменії, де він з'явився на панелі з росіянином, який нині значиться в списку санкцій США. TriGlobal Strategic Ventures, нью-йоркська фірма, яка консультує російських олігархів та інших осіб, котрі мають зв'язки з Кремлем, організувала цю поїздку. Фірма також пишається тим, що вона "сприяла координації між містом Харковом і Giuliani Security& afety". Її президент Віталій Прус зазначає в онлайн-біографії, що він "тісно співпрацював із Giuliani Partners" із 2008-го по 2011 рік.

У вересні семеро демократів Сенату попросили міністерство юстиції розслідувати, чи порушив Джуліані закон про реєстрацію іноземних агентів, лобіюючи іноземні інтереси без реєстрації в уряді США. Джуліані ніколи не реєструвався в Міністерстві юстиції як лобіст або іноземний агент. Він каже, що йому це не потрібно, тому що він тільки дає поради і не лобіює своїх клієнтів.

Але критики, в тому числі демократи Сенату, кажуть, що доступ Джуліані до Трампа й інших високопоставлених чиновників США дозволив би йому з легкістю домагатися того, щоб політика Штатів відображала інтереси його клієнтів.

"Містер Джуліані регулярно спілкується наодинці з президентом і його керівниками. Без подальшого розгляду неможливо дізнатися, чи лобіює пан Джуліані чиновників уряду США від імені своїх іноземних клієнтів", – написали сенатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хомутиннік разом із Фуксом створили нову політичну партію "Довіряй справам", куди увійшли мер Одеси Геннадій Труханов і глава Харкова Геннадій Кернес.

Також російський олігарх Павло Фукс хоче стати тіньовим "смотрящим" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цей пост нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса – Ігор Терехов.

Зазначимо, що Фукс не має законних підстав перебувати в статусі громадянина України, оскільки заволодів документами обманним шляхом.

Крім того, Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру схему з боргами Київського метрополітену.

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