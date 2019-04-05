Фукс цинічно повчає Україну: як він обікрав державу

Путінський олігарх Павло Фукс, який провертає в Україні багатомільйонні схеми, раптово вибухнув пафосною тирадою про виклики перед наступним господарем Банкової. Ділок, який обкрадає пасажирів київського метрополітену на 2 грн на кожній поїздці, фактично виступив проти підвищення соцстандартів – пенсій, зарплат і прожиткового мінімуму. Крім того, він помпезно розмірковує про проблеми вітчизняної освіти і глобальні виклики.

З огляду на "темний" послужний список Фукса, подібні виступи викликають щонайменше іронію. Скандальний олігарх, який не перший рік наживається на українському бюджеті й простих громадянах, навряд має право роздавати поради наступному президенту. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати найбільш цинічні "грішки" Фукса.

"Податок на схему Фукса"

Київський метрополітен – одне з найбільших комунальних підприємств столиці. За рік він провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок). І з кожної такої поїздки в кишеню російського олігарха Павла Фукса потрапляє 2 грн.

Павло Фукс УП

Наприклад, сім'я із трьох осіб, за умови, що кожен спускається в метро двічі на день у будні, за місяць заплатять "податок на схему Фукса" в розмірі приблизно 360 грн! І так щомісяця.

Рішення суду на користь олігарха і невигідна для киян мирова угода призвели до того, що компанія Фукса продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а після стала вимагати штраф, пеню та "коригування" на загальну суму до 1,5 млрд грн. Схема б'є не тільки по комунальному підприємству, а й по гаманцях кожного, хто спускається в столичне метро.

Газові схеми

Газова незалежність України – під загрозою, а тарифи можуть злетіти вже в кінці 2019-го. В результаті низки схем українські газові родовища дісталися російському олігарху Павлу Фуксу.

Це призвело до зриву енергетичної незалежності – замість держкомпаній ліцензії на видобуток отримав Фукс, а плани наростити обсяг державного газовидобування до 20 млрд куб. м на рік, провалилися. Україна ризикує опинитися в залежності від нового газового олігарха з російським паспортом.

Для прикладу, згідно з повідомленням Полтавської облради, в липні 2018-го місцева влада дозволила розширити 10 спецдозволів компанії East Europe Petroleum. Так, фірма отримала "зелене світло" на видобування українського газу без будь-якого конкурсу, з ними уклали спеціальну угоду.

Зазначену компанію створив міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Едуард Ставицький. А коли він втік із України, то свій бізнес продав російському олігарху Павлу Фуксу. 33% акцій належали державі. Але за дивним збігом обставин в цьому році держкомпанія "Надра України" позбулася своєї частки в East Europe Petroleum, яка так вдало отримала десятки родовищ.

Держава остаточно втратила контроль над українськими родовищами. На запит OBOZREVATEL у держкомпанії відповіли: участь у East Europe Petroleum нібито була безперспективною, тому свою частку вони передали. Водночас на запитання, на яких умовах держава вийшла з компанії олігарха Фукса, в "Надра України" відповідати відмовилися, пославшись на комерційну таємницю.

Цікаво, що 33% акцій фактично передали тому ж Фуксу. Так, згідно з даними Youcontrol, частка держави дісталася компанії "Авант Трейд Лімітед". Серед засновників – Мартиненко Марія Володимирівна. Вона ж раніше називала себе директором East Europe Petroleum.

За даними OBOZREVATEL, компанія Фукса володіє 19 ліцензіями на видобування газу на ділянках площею більше 2 тис. кв. м. Незважаючи на це, державна компанія "Надра України" вирішила, що її участь у компанії – безперспективна. Так мільярди кубометрів газу дісталися російському олігархові Фуксу.

Агент ФСБ: гібридна війна

Руками Фукса Росія фактично продовжує гібридну війну, захоплюючи ринок блакитного палива. Павло Фукс може здійснювати свої махінації в Україні під контролем Кремля, заявили журналісти Al Jazeera. Про те, що олігарх тривалий час працював у Москві й має російський паспорт, відомо вже давно. Однак у той же час, за дивним збігом обставин, Фуксу з 2014 року дісталися активи "свити" Віктора Януковича. Крім того, він безперешкодно отримав доступ до газового ринку й замішаний у скандалі з $1,5 млрд, які вкрав екс-президент.

Павло Фукс нібито навіть отримав подяку від президента РФ Володимира Путіна в 2006 році в будівлі ФСБ на Луб'янці. За інформацією ряду ЗМІ, співпраця Фукса з російською службою безпеки триває вже багато років. Крім того, олігарх отримує підтримку Росії для того, щоб взяти під свій вплив бізнес підконтрольного Кремлю оточення Януковича. З їхньою допомогою він завойовує для Росії газовий ринок України.

До слова, олігарх, згідно із розслідуванням Al Jazeera, 10 років контактував із Дональдом Трампом і його сином про можливе будівництво нерухомості в Москві. Виступаючи посередником між Росією і на той момент бізнесменом Трампом, він також викликав особливий інтерес у ФСБ.

Трамп і Фукс факти

Крім того, як раніше писав OBOZREVATEL, контакти Фукса з адвокатом американського президента Рудольфом Джуліані тривають досі. А нещодавно за участю російського олігарха прогримів черговий скандал. Він купив квитки на інавгурацію президента Трампа за $200 тис., приїхав на захід зі своїм партнером, нардепом Віталієм Хомутинніком, але виявився незадоволеним місцями. Через це олігарх почав погрожувати бізнесменові розправою.

Подвійне громадянство

Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У розпорядженні OBOZREVATEL виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха. Крім цього, новоспечений "українець" не став на військовий облік у Києві за місцем реєстрації. Такі обставини є серйозною підставою для позбавлення Фукса українського громадянства.

Схема з паспортами виглядає так:

У липні 2014 року в Москві Фукс заявив про втрату свого російського паспорта (серія 4505 №173341 від 22.04.2003 р.). Статус документа – недійсний і числиться в розшуку з 24 липня 2014 року. Йому видали новий (серія 4514 №500025 від 24.07.2014 р.).

Уже в листопаді 2015 року в Києві Фуксу видали паспорт нашої країни. Важливий факт: олігарх вказав, що має громадянство Російської Федерації. Джерело OBOZREVATEL стверджує, що під час оформлення документів у Києві він віддав свій нібито "загублений" російський паспорт!

Відповідно до нашого законодавства, Павло Фукс повинен був протягом двох років відмовитися від російського громадянства. Однак він не тільки цього не зробив, але й у 2017 році отримав у РФ черговий паспорт (після досягнення людиною 45 років у РФ перевипускають "книжку", а не вклеюють чергове фото).

На наступний день після отримання громадянства України (у 2015 році) Фукс прописався (зареєструвався) в Оболонському районі Києва. Однак на військовий облік, як того вимагає законодавство України, так і не став.

"Громадянин Фукс Павло Якович, 27.10.1971 р. н.., на військовому обліку в районних у м. Київ військових комісаріатах не числиться, інформація про отримання цим громадянином громадянства України відсутня", – йдеться у відповіді Київського міського військового комісаріату на інформаційний запит OBOZREVATEL.

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