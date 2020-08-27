ФСБ заявила про затримання "українського шпигуна" в армії Росії. Відео

ФСБ заарештувало військового за підозрою в роботі на ГУР Міноборони України. newizv.ru

У Барнаулі Федеральна служба безпеки РФ затримала російського військового, який нібито передавав секретні дані розвідці України.

Як повідомляє ТАСС, у Центрі громадських зв'язків ФСБ уточнили, що чоловік служив у Ракетних військах стратегічного призначення. Зараз його підозрюють у держзраді (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"ФСБ РФ у Барнаулі затримано військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав у Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю", – заявили в російській спецслужбі.

Зареєстровано кримінальне провадження за статтею 275 Кримінального кодексу Росії ("Державна зрада"), військовослужбовця заарештовано. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 серпня ФСБ заявила, що нібито затримала сімох підозрюваних у спробі викрадення ватажка терористів "ДНР" за завданням спецслужб України.

У країні-агресорі також зблефували, зазначивши, що нібито запобігли цілій низці вбивств і терактів, замовлених Україною.

Речниця СБУ Олена Гітлянська одразу відмежувалася від цих тверджень російської ФСБ.

Пізніше СБУ офіційно висловилася, назвавши звинувачення ФСБ черговим інформаційним вкиданням країни-агресора, який є частиною цілої серії фейків для дискредитації наших спецслужб.

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