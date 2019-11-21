Головна Новини
21 листопада • оновлено в 16:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

ФСБ затримала українського шпигуна: генерал пояснив тактику Києва

2.4т
Читати матеріал російською

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж припустив, що російський військовослужбовець, затриманий ФСБ Росії за підозрою в роботі на військову розвідку України, дійсно міг бути українським агентом.

"Щодо конкретної особи я не можу стверджувати, бо, як правило, це закрита інформація. Росія має свою версію, яку ми, звісно, будемо спростовувати. Жодна розвідка не підтверджує роботу свого розвідника або завербованого агента", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, "офіцери радянських, а потім російських збройних сил працювали і можуть працювати на Україну". У цьому контексті генерал розповів про те, що "прямою функцією" зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони і розвідувальної служби Прикордонних військ є "пошук серед різних категорій військових і громадян Російської Федерації людей, які готові працювати на Україну", та їхнє вербування.

Руслан Артиков міг бути агентом України

Руслан Артиков міг бути агентом України

Telegram Открытые медиа

"Перш за все, зусилля спрямовані на військових Міноборони Росії, спецслужби Росії, воєнізованих підрозділів", – уточнив він.

Новини
Призывал к терактам: под Днепром задержали опасного агента-провокатора России

Як пояснив Маломуж, найціннішою для української розвідки є така інформація: "Про військово-стратегічний напрямок дій імовірного противника, наприклад, спрямована стратегія на стримування чи на проведення наступальних операцій. Які сили і засоби для цього є, якими є плани з розгортання сил і засобів, які конкретно частини будуть задіяні на цьому напрямку, яка техніка. Інформація про підготовку терактів тощо".

"Всі ці відомості дуже важливі для України, щоб створити умови для протидії і дії на випередження. Отримання такої інформації – першочергове завдання зовнішньої розвідки", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, у місті Аксай Ростовської області Росії ФСБ затримала військовослужбовця, якого підозрюють у збиранні інформації за завданням воєнної розвідки України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Микола Маломуж
Місце
Росія
Теги
Головне управління розвідки ФСБ Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
5
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Правильно Маломуж сказал. Пусть теперь кцпы всераются
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, из ваших предков нацики мыло делали, а вы зиги кидаете... мы вас накажем, извините...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги