ФСБ затримала українського шпигуна: генерал пояснив тактику Києва

Ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж припустив, що російський військовослужбовець, затриманий ФСБ Росії за підозрою в роботі на військову розвідку України, дійсно міг бути українським агентом.

"Щодо конкретної особи я не можу стверджувати, бо, як правило, це закрита інформація. Росія має свою версію, яку ми, звісно, будемо спростовувати. Жодна розвідка не підтверджує роботу свого розвідника або завербованого агента", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, "офіцери радянських, а потім російських збройних сил працювали і можуть працювати на Україну". У цьому контексті генерал розповів про те, що "прямою функцією" зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони і розвідувальної служби Прикордонних військ є "пошук серед різних категорій військових і громадян Російської Федерації людей, які готові працювати на Україну", та їхнє вербування.

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"Перш за все, зусилля спрямовані на військових Міноборони Росії, спецслужби Росії, воєнізованих підрозділів", – уточнив він.

Як пояснив Маломуж, найціннішою для української розвідки є така інформація: "Про військово-стратегічний напрямок дій імовірного противника, наприклад, спрямована стратегія на стримування чи на проведення наступальних операцій. Які сили і засоби для цього є, якими є плани з розгортання сил і засобів, які конкретно частини будуть задіяні на цьому напрямку, яка техніка. Інформація про підготовку терактів тощо".

"Всі ці відомості дуже важливі для України, щоб створити умови для протидії і дії на випередження. Отримання такої інформації – першочергове завдання зовнішньої розвідки", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, у місті Аксай Ростовської області Росії ФСБ затримала військовослужбовця, якого підозрюють у збиранні інформації за завданням воєнної розвідки України.

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