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27 вересня • оновлено в 19:08
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/ Розслідування

ФСБ викрала українця в Криму: що відомо

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Прикордонне управління ФСБ в анексованому Криму повідомило про затримання громадянина України, який нібито намагався в'їхати на півострів за чужим паспортом.

Про це з посиланням на російську спецслужбу повідомляє "Крим.Реалії".

Відзначається, що чоловіка затримали на встановленому окупаційними спецслужбами пункті пропуску "Джанкой".

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ФСБ затримала українця в Криму

ФСБ затримала українця в Криму

"У бесіді з прикордонниками 25-річний житель Мелітополя зізнався, що прямував до Росії на заробітки за паспортом друга, оскільки свій загубив. Молода людина планувала повернути документ істинному власнику після успішного перетину кордону, відправивши його попутним транспортом", – запевнили прикордонники з ФСБ.

Українцю оголосили про підозру і йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім'я та прізвище затриманого також не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти прйишли з обшуками до кримських татар.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим ФСБ
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Задержали за нарушение правил прохождения государственной границы, откуда визги или совсем по закону разучились жить?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну надо же,похитили...может он уже и голодовку объявил? Тогда пришлите ему одежду бОльшего размера,а то знаем мы ваших шароварных голодающих.
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филипп филипыч
филипп филипыч
если в Украине на границе человек покажет чужой документ то человека отпускают или похищают?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Бог - в помощь !, а что бы вернуть человека нужно перед этим задержать?)))
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
филипп филипыч, возвращают в немытую, потому как такое может произойти только на одной границе !
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