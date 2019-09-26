ФСБ викрала українця в Криму: що відомо

Прикордонне управління ФСБ в анексованому Криму повідомило про затримання громадянина України, який нібито намагався в'їхати на півострів за чужим паспортом.

Про це з посиланням на російську спецслужбу повідомляє "Крим.Реалії".

Відзначається, що чоловіка затримали на встановленому окупаційними спецслужбами пункті пропуску "Джанкой".

Новини ФСБ РФ заявила про затримання українців на кордоні з окупованим Кримом

ФСБ затримала українця в Криму

"У бесіді з прикордонниками 25-річний житель Мелітополя зізнався, що прямував до Росії на заробітки за паспортом друга, оскільки свій загубив. Молода людина планувала повернути документ істинному власнику після успішного перетину кордону, відправивши його попутним транспортом", – запевнили прикордонники з ФСБ.

Українцю оголосили про підозру і йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім'я та прізвище затриманого також не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупанти прйишли з обшуками до кримських татар.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!