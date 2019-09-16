ФСБ Росії відзвітувала про арешт "небезпечної банди" з України: про що мова

Співробітники ФСБ Росії заявили про викриття і затримання озброєної банди з України, яка нібито займалася екстремізмом.

Як передає телеграм-канал "Че по Ростову?" за даними ФСБ, мова йде про організацію "Союз народів сонця і народів півмісяця", яка була створена на ідеології релігійного міжнародного руху "АллатРа".

"Основною метою екстремістської організації є боротьба з євреями та представниками ортодоксальних юдейських релігійних об'єднань, зокрема силовим шляхом, для чого на базі руху створена бойова група", – заявили в ФСБ.

Стосовно затриманих порушили кримінальні справи за частиною другою статті 282 КК ("Участь в екстремістському співтоваристві").

Телеграм-канал "Че по Ростову?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники ФСБ затримали українців на адмінкордоні з окупованим Кримом. Їм також висунули звинувачення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram