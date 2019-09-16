Головна Новини
17 вересня • оновлено в 00:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

ФСБ Росії відзвітувала про арешт "небезпечної банди" з України: про що мова

1.9т Читати матеріал російською

Співробітники ФСБ Росії заявили про викриття і затримання озброєної банди з України, яка нібито займалася екстремізмом.

Як передає телеграм-канал "Че по Ростову?" за даними ФСБ, мова йде про організацію "Союз народів сонця і народів півмісяця", яка була створена на ідеології релігійного міжнародного руху "АллатРа".

"Основною метою екстремістської організації є боротьба з євреями та представниками ортодоксальних юдейських релігійних об'єднань, зокрема силовим шляхом, для чого на базі руху створена бойова група", – заявили в ФСБ.

Новини
Завербувала ФСБ: у військовій частині на Житомирщині запобігли теракту

Стосовно затриманих порушили кримінальні справи за частиною другою статті 282 КК ("Участь в екстремістському співтоваристві").

ФСБ Росії відзвітувала про арешт "небезпечної банди" з України: про що мова

Телеграм-канал "Че по Ростову?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники ФСБ затримали українців на адмінкордоні з окупованим Кримом. Їм також висунули звинувачення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Росія
Тег
ФСБ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
8
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Перов Василий
Перов Василий
По любому опять Стивена Спилберга задержали (Сенцова) и какого нибудь супержурналиста. Рогуль по определению не может быть плохим,он белый и пушистый.. Рогули только на Донбассе рассказывают какие они крутые убийцы.. А за пределами ссыкуны.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1

Блоги / думки

ads pixel