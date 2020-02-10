ФСБ затримала дезертира з Нацгвардії України: подробиці втечі

У Росії на кордоні з Україною затримали нацгвардійця, який проходив службу у військовій частині 3017 (Харків).

У день затримання – 22 січня – він перебував у відпустці, повідомив "Укрінформу" начальник пресслужби Східного територіального управління Національної гвардії України в Харкові підполковник Дмитро Образцов.

За його словами, інформація про затримання від Держприкордонслужби України надійшла 3 лютого: "Є посилання про те, що 22 січня від прикордонної служби ФСБ РФ отримано факсимільним зв'язком повідомлення про затримання за порушення режиму державного кордону РФ громадянина України 1997 р.н.".

Під час затримання у військового не було документів, що засвідчують особу.

Образцов зазначив, що хлопець є контрактником. Із 15 до 29 січня він перебував у щорічній основній відпустці без виїзду за кордон.

"Він повинен був повернутися до військової частини 30 січня 2020 року, але не прибув із відпустки, про що було повідомлено військовому прокурору Харківського гарнізону та призначено службове розслідування", – розповів підполковник.

Образцов додав, що 28 січня російською стороною повідомлено, що стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч.1 ст.322 КК РФ "Незаконне перетинання державного кордону". Справою щодо нацгвардійця також займається ДБР.

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