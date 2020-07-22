ФСБ почало штрафувати кримчан за перетин адмінкордону за паспортом України. Документ

Співробітники прикордонного управління ФСБ РФ у тимчасово анексованому Криму почали штрафувати кримчан за спроби перетнути адмінкордон із півостровом за українським паспортом.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ). Юристи також надали адмінпротокол, складений 20 липня 2020 року на мешканку Криму, яка поверталася додому в Ялту з Києва.

Зазначається, що при в'їзді на півострів прикордонники від ФСБ РФ вимагає від громадян пред'являти російський паспорт. Якщо у кримчанина такого з собою немає, а є тільки український, силовики виносять постанову про призначення адміністративного покарання. За їхнім твердженням, український паспорт для в'їзду (виїзду) в Крим є недійсним.

Мешканка Ялти, котра надала КПГ документ, зазначила, що співробітник ФСБ півтори години допитував її у російському пункті пропуску "Перекоп" (навпроти українського КПВВ "Чаплинка").

Адмінпротокол, складений ФСБ РФ на кримчанку (crimeahrg.org)

"Він ставив мені багато різних запитань, а саме, де народилася, жила, вчилася, де працюю і з ким живу", – розповіла жінка.

У результаті її оштрафували на 2000 рублів (майже 800 грн) за ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (порушення правил перетину державного кордону РФ).

Постанова про стягнення з кримчанки штрафу (crimeahrg.org)

"Російські силовики примушують кримчан пред'являти саме російський паспорт, виданий Росією в Криму в порушення міжнародних норм у рамках примусу до громадянства", – підкреслюють у КПГ.

Зі свого боку юристи додають, що подібна практика демонструє, що наслідком нав'язаного громадянства країни-окупанта є примус до виконання обов'язків громадян РФ (служба в армії країни-окупанта, участь у голосуваннях), переслідування жителів Криму за законами РФ і порушення основних прав і свобод , враховуючи свободу пересування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов дозволив не проходити обов'язкову обсервацію під час в'їзду на півострів жителям "ДНР" і "ЛНР" з російськими паспортами.