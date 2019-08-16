ФСБ пішла на нові провокації проти України в Азовському морі

Федеральна служба безпеки Росії тероризує українських рибалок, які на законних підставах займаються ловом в Азовському морі.

Такі грубі порушення норм міжнародного права країною-агресором були зафіксовані контррозвідкою СБУ, повідомляється на сайті відомства (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема російська спецслужба незаконно затримує українських громадян, а потім через погрози і шантаж добивається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби. Так, у 2018 році представники берегової охорони ФСБ РФ незаконно затримали двох українців, які на риболовецькому човні знаходилися в акваторії Азовського моря недалеко від Бердянська. Незважаючи на відсутність підстав для затримання, адже при огляді українського судна не було виявлено ніяких засобів лову, риби і заборонених до вільного обігу речей, українських громадян в примусовому порядку доправили в місто Єйськ Краснодарського краю.

Надалі, без присутності адвокатів, представників консульської установи чи інших уповноважених осіб, представники ФСБ РФ провели допити незаконно затриманих українців і вимагали підписати неправдиві свідчення про браконьєрський вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову.

"У зв'язку з відмовою наших співвітчизників підписувати такі зізнання, представники російської спецслужби вдалися до погроз інкримінувати їм диверсійну і шпигунську діяльність проти РФ, яка передбачає позбавлення волі строком на 20 років. ФСБ РФ цинічно не приховує своїх методів, відверто заявляючи про проведення повторного огляду судна, під час якого буде "знайдено" зброю, вибухівку, наркотики тощо", – розповіли в пресслужбі СБУ.

Азовське море "Еспресо.TV"

У підсумку, перебуваючи перед реальною загрозою тривалого тюремного ув'язнення, українські громадяни змушені були дати неправдиві свідчення. Відносно них було порушено кримінальну справу про незаконний рибний промисел. Українці знаходилися в різних місцях позбавлення волі на території РФ. Після звільнення на них було накладено штраф і конфісковано в дохід держави-агресора катер та інше особисте майно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація з 24 липня перекрила п'ять районів Чорного моря, сумарна площа яких становить 118 570 км² – понад чверть загальної площі в 436 402 км².

Раніше СБУ затримала російський танкер, який сприяв захопленню українських кораблів і моряків біля Керченської протоки минулої осені. Також були затримані громадяни РФ, однак незабаром їх несподівано відпустили. Після цього Росія вибухнула погрозами в бік України.

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