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ФСБ перекрила поставки запчастин для "оборонки" України: Луценко розкрив подробиці

3.2тЧитати матеріал російською

У період з 4 по 10 березня Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) перекрила всі схеми поставок запчастин для української "оборонки".

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

"24 Канал"

"Протиповітряні українські ракети середнього радіусу дальності зроблені, в тому числі і завдяки тому, що оборонпром закупив за подібною схемою частину необхідних виробів. І благати вже пізно, тому що ФСБ минулого тижня перекрила всі, щонайменше нам відомі, схеми перевезень", — сказав він.

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Луценко додав, що іншого шляху для оборонпрому він не знає. Адже мова йде про унікальні вузли і деталі, налагодити виробництво яких навіть в СРСР займало десятки років.

Також генпрокурор розповів, що витік інформації слідства про корупцію в оборонно-промисловому комплексі України, яка лягла в основу опублікованого в кінці лютого відповідного журналістського розслідування, стався у вересні 2018 року.

"Ми встановили точну дату, точний місяць витоку інформації — це вересень минулого року. Чому публікації з'явилися в розпал виборчої кампанії, я ставити питання не буду: залишу це політикам", — сказав Луценко.

За його словами, вся інформація, яка є у слідства, була завантажена з телефонів, не піддавалася втручанню і не змінювалася з 22 лютого 2017 року до моменту проведення експертизи.

У той же час, генпрокурор зазначив, що частина інформації, яка є у журналістів, у офіційного слідства відсутня. Луценко навів приклад, що розмова між фігурантом розслідування Віталієм Жуковим і головою держконцерну "Укроборонпром" Павлом Букіним, яку показали в журналістському розслідуванні, в знятій з телефонів інформації відсутня.

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У свою чергу, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що НАБУ не проти розслідувати незаконні схеми в оборонній сфері, але зазначив, що слідство фактично починається з нуля.

Артем Ситник

Артем Ситник

"Цензор.НЕТ"

За його словами, необхідно проаналізувати "матеріали, які були в телевізорі" (журналістські розслідування команди Bigus.Info. — Ред.).

Луценко досить емоційно відреагував на заяву Ситника, закликавши "кожному нести свій хрест", тобто, встановити, чи дійсно мала місце корупційна складова в оборонній сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
Тег
ФСБ
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Какие же все-таки негодяи эти ФСБшники, такую подлянку Украине устроили...
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1
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Северг Олег
Северг Олег
Ну вот и всё, теперь война быстро закончится. Сейчас будем наблюдать как хохлы начнут исполнять песню мира.
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4
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2 из 4 ответов | показать все
Савченко Александр
Савченко Александр
Korn Val, джавелины ? А что это ? Разве они есть на Украине ? Может США разрешили ими пользоваться вислоухим военам ? А вот с "ракетной программой" на Украине - закончено. От слова - совсем.
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Korn Val
Korn Val
Северг Олег, придурок кацапский дешовый. А что твоя расея-мокшандия стала для джавелинов и т.д. запчасти выпускать? И вообще, в Великий Пост брехать особо грешно. Бога побойся, а то он как звездан.т тебя чем нибудь скрепным и не доживешь ты до самого главного события в твоей поскудной жизни - кончины и похорон плешивого. Представь уровень облома
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1
Пушненка Семен
Пушненка Семен
ггг
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0
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