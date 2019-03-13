ФСБ перекрила поставки запчастин для "оборонки" України: Луценко розкрив подробиці

У період з 4 по 10 березня Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) перекрила всі схеми поставок запчастин для української "оборонки".

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Юрій Луценко "24 Канал"

"Протиповітряні українські ракети середнього радіусу дальності зроблені, в тому числі і завдяки тому, що оборонпром закупив за подібною схемою частину необхідних виробів. І благати вже пізно, тому що ФСБ минулого тижня перекрила всі, щонайменше нам відомі, схеми перевезень", — сказав він.

Луценко додав, що іншого шляху для оборонпрому він не знає. Адже мова йде про унікальні вузли і деталі, налагодити виробництво яких навіть в СРСР займало десятки років.

Також генпрокурор розповів, що витік інформації слідства про корупцію в оборонно-промисловому комплексі України, яка лягла в основу опублікованого в кінці лютого відповідного журналістського розслідування, стався у вересні 2018 року.

"Ми встановили точну дату, точний місяць витоку інформації — це вересень минулого року. Чому публікації з'явилися в розпал виборчої кампанії, я ставити питання не буду: залишу це політикам", — сказав Луценко.

За його словами, вся інформація, яка є у слідства, була завантажена з телефонів, не піддавалася втручанню і не змінювалася з 22 лютого 2017 року до моменту проведення експертизи.

У той же час, генпрокурор зазначив, що частина інформації, яка є у журналістів, у офіційного слідства відсутня. Луценко навів приклад, що розмова між фігурантом розслідування Віталієм Жуковим і головою держконцерну "Укроборонпром" Павлом Букіним, яку показали в журналістському розслідуванні, в знятій з телефонів інформації відсутня.

У свою чергу, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що НАБУ не проти розслідувати незаконні схеми в оборонній сфері, але зазначив, що слідство фактично починається з нуля.

Артем Ситник "Цензор.НЕТ"

За його словами, необхідно проаналізувати "матеріали, які були в телевізорі" (журналістські розслідування команди Bigus.Info. — Ред.).

Луценко досить емоційно відреагував на заяву Ситника, закликавши "кожному нести свій хрест", тобто, встановити, чи дійсно мала місце корупційна складова в оборонній сфері.

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