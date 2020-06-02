ФСБ оприлюднило відео викрадення та допиту українського військового в Криму

Юрій Сергієнко Розслідування 20:19, 2.06.2020 Оновлено: 20:25, 2.06.2020

Федеральна служба безпеки РФ оприлюднила відео викрадення на кордоні з окупованим Кримом та допиту українського військовослужбовця.

На одному з них видно, як боєць ЗСУ йде на зустріч прикордонникам залізничною колією, які затримують і відводять його (щоб подивитися всі відео, проскрольте новину до кінця).

Також спецслужба країни-агресора оприлюднила відео допиту викраденого бійця.

На ньому він розповів, що нібито вживав алкоголь і наркотичні речовини з місцевими жителями Сивашу, а потім вирішив по дамбі піти у Росію.

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