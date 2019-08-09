ФСБ нагрянула в "ДНР" і влаштувала чистку: що відбувається

До окупованого Донецька приїхали працівники ФСБ Росії для розслідування розкрадання так званої "гуманітарної допомоги".

Зокрема вже були затримані кілька людей. Серед них – директор департаменту КП "Вода Донбасу" Ольга Червона, повідомляє "Східна Правозахисна група" у Facebook.

"До тих людей, яких затримували, не допускали адвокатів, протягом 15 днів системно чинився психологічний тиск і проводилися допити у нічний час", – йдеться у повідомленні.

ФСБ "Радіо Свобода"

Як відомо, Росія без узгодження із Києвом регулярно відправляла на Донбас так звану гуманітарну допомогу. Швидше за все, йдеться про зброю та боєприпаси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова жорстко розкритикувала методи зомбування населення тимчасово окупованих територій Донбасу терористами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram