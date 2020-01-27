Російська ФСБ розповсюдила два повідомлення про те, що в тимчасово окупованому Криму виявлені схрони з боєприпасами і вибухівкою, які були обладнані місцевими мешканцями нібито за завданнями українських спецслужб.

Що це означає?

"Українські схрони" з вибухівкою

14 січня в російських медіа з’явилось перше повідомлення: "Чотири гранати і більш ніж 200 патронів виявили в ящику в покинутій будівлі на сході Криму".

Сам ящик знайшли на незакінченому будівництві в населеному пункті Заповітне в Ленінському районі. У ньому були понад 200 патронів калібром 7,62 мм, граната "Ф-1", три гранати "РГ-42" і запали до них, чотири капсулі детонатора, а також імітаційний пороховий вибуховий пакет.

За кілька днів друге повiдомлення: "У Криму затримали чоловіка, який за завданням спецслужб України обладнав схрони з боєприпасами".

ЦГЗ ФСБ стверджує, що тайники були обладнані в Сімферополі. У них нiбито знайшли дев'ять електродетонаторів, три запали, детонатори уповільненої дії. Крім того, було виявлено 5 кг бризантної вибухової речовини.

Повідомлення ілюстрували фрагментами відео, на якому чиїсь руки в рукавичках випорпають із землі якісь пакуночки, розгортають їх і розкладають на землі різні предмети.

Представники російського ФСБ, резюмуючи повідомлення, роблять висновки, що місцевий житель, який обладнав ці "схрони", "діяв за розпорядженнями українських спецслужб".

Також стало відомо, що "слідче управління ФСБ Росії в Криму і Севастополі порушило проти затриманого дві кримінальні справи - за ч. 2 ст. 222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї, його основних частин, боєприпасів) і ч. 2 ст. 222.1 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв)".

Що залишилось недоказаним

Але виникає одне досить цікаве питання… Як розповіли росiйськi ЗМI, обидві частини звинувачення стосуються скоєння злочину групою осіб за попередньою змовою, але в повідомленні фігурує лише одна людина. Це говорить про те, що російські слідчі невдовзі "підберуть" до цієї справи і "групу за попередньою змовою", як часто вчиняють в Криму. Тобто схоплять невинних людей і "пришиють" їм причетність до схронів з вибухівкою.

Взагалі до самих повідомлень є дуже багато питань. Перше – це час виникнення (вкиду) подібної інформації в ЗМІ. Саме зараз керівництво України і наші світові партнери активізували роботу щодо звільнення незаконно затриманих в Криму заручників. Цих людей, в більшості кримських татар, звинувачують в тероризмі і фабрикують різні фальшиві кримінальні справи.

Москва під тиском світової спільноти невдовзі буде змушена звільнити невинних людей, а подібні інформаційні "бомби" є певними "доказами" того, що її звинувачення мають під собою певне підґрунтя. Тому ФСБ, цілком вірогідно, саме зараз створило і відзняло подібну "клоунаду", а тепер розповсюджує її в російських ЗМІ і тиражує за кордон.

Що тут не так

Те, що інформація є дуже сумнівною, вказує кілька факторів.

Перший – це те, звідки на півострові могли взятись дані боєприпаси і вибухівка?

Те, що такий "вантаж" доставили через тимчасовий кордон на перешийку – майже виключено, адже російські прикордонники і ФСБ-шники ретельно перевіряють тих, хто перетинає КПВВ. Про це є численні свідчення переїжджаючих.

А ще, якби наші налагодили канал через контрольні пункти чи нелегальні стежки (перешийок дуже вузький і такі шляхи – нереальні), то в Криму було б чимало подібних "схронів" - це перше. А друге – коли-не-коли та все ж хтось би і потрапив на кордоні під ретельний обшук , тоді про це російська ФСБ повідомила би в пресі., чого не було за останні п’ять років.

Доставляти небезпечні вантажі через Керченську протоку, навіть по Кримському мосту – невиправдано дорого і дуже небезпечно. Такий спосіб –- це шлях через стаціонарний кордон і чималу територію Росії, де існує велика вірогідність "спалитись" на першому посту дорожньої поліції . І все це зважаючи на постійні заходи з "антитеррору", які проводяться в південних російських регіонах.

Досить мала вірогідність й того, що подібні предмети залишились ще з часів, коли українські військові покидали Крим. Тоді контроль за озброєнням, вибухівкою і боєприпасами був досить ретельним. Російські спецслужби, які "опікувались" виведенням наших частин і підрозділів, особливу увагу приділяли зброї і боєприпасам, рахували кожний патрон і снаряд - передачу такого "вантажу" якимось "партизанам" вони навряд чи допустили б.

Та й самі ці предмети (на фото та відео) мають вигляд, що зберігались вони в іншому місці, а не майже 6 років пролежали в землі. Хоч і в Криму зараз проблеми з водою і грунт досить сухий, але металеві елементи, навіть в водонепроникній плівці, мають дещо інший вигляд. Щось окислюється, щось міняє колір – це розуміє будь хто, що стикався з такими речовинами.

Можна допустити думку, що все це потрапило до "українських диверсантів" з російських частин, але вірогідність дуже мала. Подібним озброєнням і оснащенням користуються в переважній більшості лише інженерні підрозділи, а нестача такої кількості детонаторів, шнурів і вибухівки, була б швидко виявлена.

Чи достатньо цього для диверсії?

В сховищі було знайдено всього дев'ять електродетонаторів, три запали, кілька детонаторів "уповільнювачів" і 5 кг бризантної вибухової речовини. Для пересічної людини ця інформація не несе певного навантаження, але щоб зрозуміти, чи це багато вибухівки і для чого її вистачить, варто знати що ж за "бризантна речовина" була виявлена.

Саме цієї інформації ФСБ не дає, хоча на відео видно, як із землі витягають дві пластикові пляшки з якоюсь субстанцією, схожою на пластит.

Що це насправді – відповідь можуть дати лише фахівці, але 5 кілограмів такої вибухової речовини для серйозного теракту – досить небагато. Ним можна підірвати кілька автомобілів, проте, щоб зруйнувати дамби, мости, залізницю чи автомобільні дороги – цього замало.

Те, що саме на такі "теракти" натякають ФСБ-шники, говорить наявність певної кількості детонаторів. За задумом російських спеців, "українські терористи" знищуватимуть життєво необхідні об’єкти комунікацій та інфраструктуру.

Такі "жахалки" добре впливають на свідомість цивільного населення, адже більшість його не розуміє, що для подібних "диверсій" потрібно багато вибухової речовини і певний час для підготовки, що в сучасних умовах реалізувати вкрай складно.

І наостанок. Якщо прийняти на віру ці повідомлення, то керівництво ФСБ мало б суворо спитати зі своїх підлеглих в Криму, чому на території, яку вони зараз контролюють, створена і функціонує ціла мережа українських диверсійних груп, які створили чималу кількість сховищ з боєприпасами, зброєю і вибухівкою. Проте, "реагування зверху" чомусь не надходить, тому стає цілком зрозуміло, що повідомлення про "знахідки" - суцільна брехня або ж російська інформаційна операція.

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