ФСБ читає месенджер Facebook: Бабченко знайшов доказ. Фотофакт

Російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувався замах, заявив, що знайшов доказ того, що Федеральна служба безпеки РФ має доступ до читання особистих повідомлень в месенджері Facebook.

"Ну ось і дана відповідь на питання, яке так довго всіх хвилювало. Пару днів назад листувалися з колегою про можливе інтерв'ю. Домовилися про те, що я зараз шалено втомився, але через якийсь час, коли я відпочину, обов'язково зробимо. Листування було в месенджері. Тільки в месенджері. Вголос не говорили. Про нього знали тільки двоє - я і вона", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

Зі слів журналіста, 4 червня його колезі написала Марина Клинкова з російського "Першого каналу".

"Це та, яка тероризувала моїх знайомих і моїх дітей. Але пише вже конкретно: "Здрастуйте, у нас є інформація, що ви домовилися з Аркадієм Бабченко про інтерв'ю". І це вже другий випадок. Все, питання вирішене - ФСБ має можливість читати листування в месенджері Фейсбук. Доведено", - упевнений журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабченко заявив, що втомився від уваги преси, тому ексклюзивне інтерв'ю готовий дати за 50 тисяч доларів. Першими, хто погодився були пропагандисти російського каналу, яким журналіст відмовив.