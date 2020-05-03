Росіяни зняли прапор: флагман ВМС засік танкер РФ у Чорному морі

Фрегат Військово-морських сил України "Гетьман Сагадачний", виконуючи стрільби у Чорному морі, помітив танкер Росії в районі Голіцинських газових родовищ.

Російський корабель спустив триколор із флагштока, щоб його не зафіксували українські моряки. Про це повідомила телерадіостудія "Бриз" Міноборони. Відео зі стрільб було опубліковане на YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

У Чорному морі російський танкер зняв прапор Скрин відео

Таким чином, український флагман зафіксував порушення Росією міжнародного морського права, зокрема присутність її кораблів в окупованих і стратегічно важливих районах.

Крім того, український фрегат зауважив присутність у регіоні розвідувальних кораблів РФ.

Зазначається, що в рамках навчань екіпаж "Гетьмана Сагайдачного" виконував стрільби з артилерійської установки АК-100 і знищив умовного противника із зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки – АК-630.

Вперше за кілька років фрегат провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16. Його використовують для забезпечення радіоелектронних перешкод: вони створюють так звані "хмари" і збивають із курсу наведені на корабель ракети.

Як писав OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 3 травня терористи шість разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військовослужбовців отримали бойові травми.