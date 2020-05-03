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4 травня • оновлено в 11:36
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Флагман ВМС засік танкер РФ у Чорному морі: росіяни зняли прапор

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Фрегат Військово-морських сил України "Гетьман Сагадачний", виконуючи стрільби у Чорному морі, помітив танкер Росії в районі Голіцинських газових родовищ.

Російський корабель спустив триколор із флагштока, щоб його не зафіксували українські моряки. Про це повідомила телерадіостудія "Бриз" Міноборони. Відео зі стрільб було опубліковане на YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

У Чорному морі російський танкер зняв прапор

У Чорному морі російський танкер зняв прапор

Скрин відео

Таким чином, український флагман зафіксував порушення Росією міжнародного морського права, зокрема присутність її кораблів в окупованих і стратегічно важливих районах.

Крім того, український фрегат зауважив присутність у регіоні розвідувальних кораблів РФ.

Зазначається, що в рамках навчань екіпаж "Гетьмана Сагайдачного" виконував стрільби з артилерійської установки АК-100 і знищив умовного противника із зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки – АК-630.

Вперше за кілька років фрегат провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16. Його використовують для забезпечення радіоелектронних перешкод: вони створюють так звані "хмари" і збивають із курсу наведені на корабель ракети.

Як писав OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 3 травня терористи шість разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військовослужбовців отримали бойові травми.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Чорне море Військово-морські сили України видео
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Manfred Anry
Manfred Anry
І що бракує поставити н а,,САГАЙДАЧНИЙ,, Нептун,, та й бодай одного маскаля втопити
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
«Меня сегодня кровно образили (оскорбили - польск.). Меня обозвали украинцем, хотя все знают что я – русин», - Иван Франко.
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2 из 3 ответов | показать все
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Shlomo Shtern, шо, мусор - на книги потянуло? Привыкай! Скоро интернет тебя обрежут, будешь копытом страницы листать. И давай к земле привыкай. Пригодится!
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Manfred Anry
Manfred Anry
Shlomo Shtern, Єврейчику а звідки у тебе образили стало польським? Подлубався в дупі пальцем, обсмоктав його і так вийшло?
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Белый господин
Белый господин
Жаловаться будете? Предлагаю написать в спортлото.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Белый господин, ты не в том положении, жаба, что то там "предлагать"!
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