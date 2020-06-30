Французькі депутати запланували вояж до Криму: Україна відреагувала

Тимчасово окупований Росією Крим зібралася відвідати з триденним візитом делегація французьких депутатів Європейського парламенту.

Про це повідомив РИА Новости "глава" комітету кримського "парламенту" з народної дипломатії та міжнаціональних відносин Юрій Гемпель. За його словами, вони мають намір пробути на півострові з 30 червня по 2 липня.

Також спільник окупантів зазначив, що очолить делегацію депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент асоціації "Франко-Російський діалог" Тьєррі Маріані. Зустріч делегації відбудеться в аеропорту "Сімферополь". Зустрічати гостей буде ватажок окупаційного "парламенту" Криму Володимир Константинов.

"У рамках візиту члени делегації в якості експертів відвідають виборчі дільниці в Ялті й Сімферополі та оцінять процес голосування щодо поправок до Конституції Російської Федерації", – зазначив Гемпель.

Тим часом на сайті МЗС України повідомили, що 30 червня це питання обговорили на зустрічі перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова і посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен.

Зокрема, Джапарова звернула увагу посла на неприпустимість контактів громадян Франції з представниками окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях України. У зв'язку з цим вона звернулася з проханням офіційно відреагувати на незаконний візит делегації французьких депутатів Європарламенту на чолі з Маріані до Криму.

Еміне Джапарова зустрілася з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном

Понсен зі свого боку підтвердив незмінну позицію офіційного Парижа з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, в тому числі в рамках ООН та інших міжнародних організацій. Крім того, він запевнив, що передасть у МЗС Франції звернення Джапарової з приводу візиту французьких депутатів Європарламенту до Криму.

Також перша заступниця голови МЗС нагадала про незаконність проведення окупаційною адміністрацією РФ "голосування" про внесення змін до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованих країною-агресоркою територіях України в Донецькій і Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, як і будь-яких "референдумів" та "голосувань" на окупованих територіях України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою на переговорах в Берліні щодо ситуації на Донбасі наголосила на неприпустимості прямого діалогу з представниками так званих терористичних "ДНР" і "ЛНР".