Франція розшифрувала "чорні ящики" літака МАУ: що відомо
У Франції завершили попередній аналіз обох бортових самописців зі збитого під Тегераном літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України".
Про це повідомили на сайті Ради з безпеки на транспорті Канади (TSB). Відзначається, що незважаючи на зовнішні пошкодження скриньок, експертам вдалося успішно розшифрувати дані.
"Робота в Парижі завершена, але до закінчення розслідування ще далеко. Залишається багато ключових питань, на які потрібно відповісти. Я знаю, що сім'ї загиблих і ще чимало людей хочуть дізнатися, які дані були відновлені", – сказала голова TSB Кеті Фокс.
Вона пояснила, що згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію, Рада з безпеки на транспорті Канади не може оприлюднити будь-яку інформацію з самописців без згоди держави, яка веде розслідування.
Іран закликали якомога швидше оприлюднити інформацію з "чорних ящиків".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану.
На борту знаходилося 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
12 липня Агентство цивільної авіації Ірану заявило, що комплекс ППО, який збив літак, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений.
Іран також погодився виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих в збитому літаку. Угоду вже підписали.