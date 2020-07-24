Франція розшифрувала "чорні ящики" літака МАУ: що відомо

У Франції завершили попередній аналіз обох бортових самописців зі збитого під Тегераном літака Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомили на сайті Ради з безпеки на транспорті Канади (TSB). Відзначається, що незважаючи на зовнішні пошкодження скриньок, експертам вдалося успішно розшифрувати дані.

"Робота в Парижі завершена, але до закінчення розслідування ще далеко. Залишається багато ключових питань, на які потрібно відповісти. Я знаю, що сім'ї загиблих і ще чимало людей хочуть дізнатися, які дані були відновлені", – сказала голова TSB Кеті Фокс.

Вона пояснила, що згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію, Рада з безпеки на транспорті Канади не може оприлюднити будь-яку інформацію з самописців без згоди держави, яка веде розслідування.

Іран закликали якомога швидше оприлюднити інформацію з "чорних ящиків".

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