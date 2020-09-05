Фотокора 'Бабеля' позбавили акредитації на фестиваль через текст про недотримання карантину?

Фотокореспондента інтернет-видання "Бабель" Сергія Моргунова позбавили акредитації на фестивалі GogolFestDream після публікації матеріалу про недотримання маскового режиму його відвідувачами.

Про це повідомляє "Бабель", приводячи в приклад текст репортажу, який міг не сподобається організаторам фестивалю. За словами журналістів, директор фестивалю Максим Демський поки не прокоментував ситуацію.

Нагадаємо, 4 вересня на сайті видання вийшов матеріал про фестиваль GogolFestDream, який проходить в Херсоні з 4 по 6 вересня. У матеріалі йшлося про "Гоголь Train" – поїзд, який віз з Києва до Херсона учасників фестивалю. Вони були без захисних масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Це видно по фотографіям, якими проілюстровано текст. Журналісти видання стверджують, що саме цей факт в матеріалі найбільше обурив організаторів. Вони звернулися до "Бабелю" з проханням виправити текст і змінити фразу про "людей без масок".

"Мене позбавив акредитації директор фестивалю Максим Демський. Він покликав мене і запитав: "чому я відвідую їхні заходи", а потім сам же і відповів свою версію – "щоб лайном поливати". Він також нагадав, що ми приїхали сюди і живемо тут за їх рахунок. І наголосив, що не хоче, щоб я відвідував їхні заходи. Дослівно це прозвучало: "ми вас не пускаємо", після чого сказав, що анулює акредитацію", – поділився подробицями фотограф видання Сергій Моргунов.

Директор фестивалю поки не прокоментував ситуацію. Журналісти видання також звернули увагу на той факт, що поїзд на фестиваль GogolFestDream проводжав міністр культури Олександр Ткаченко. Пізніше він написав у Facebook: "Є дві парадигми: або коронавірус контролює нас, або ми намагаємося контролювати коронавірус. Приклад ГогольTrain – це спроба контролювати ситуацію, слідуючи при цьому всіх засобів безпеки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 5 вересня, в Україні офіційно підтверджено 133 787 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 836 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту хворих.

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