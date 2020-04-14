Фото смертоносної зброї Росії на Донбасі потрапило в мережу: забрала не одне життя

Вікторія Довгань Розслідування 11:47, 14.04.2020 Оновлено: 11:47, 14.04.2020

У мережі з'явилося фото російської зброї, якою окупанти б'ють по воїнам ЗСУ. Йдеться про протитанкову керовану ракету 9М 113 до протитанкового керованого ракетного комплексу 9К111 "Фагот".

Фото з черговим доказом російської агресії на Донбасі опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

"Цей пост про зброю, за допомогою якої бойовики забрали не одне життя наших військових, поранили десятки армійців і знищили чимало військових автомобілів. На фото нижче – фрагмент протитанкової керованої ракети 9М 113 до протитанкового керованого ракетного комплексу 9К111 "Фагот", – написали у дописі.

Російська ракета до ПТУР "Фагот"
Facebook "Повернись живим"

Волонтери нагадали, що нещодавно саме ця ракета прилетіла на позиції українських захисників на Луганському напрямку. На щастя, тоді ніхто з військових не постраждав. Проте 10 березня подібна ракета поблизу донецького аеропорту забрала життя двох Героїв.

ПТУР "Фагот" – це радянський/російський переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження візуально спостережуваних нерухомих і рухомих цілей зі швидкостями до 60 км/год і на відстані до 2 км, а ракетою 9М113 – до 4 км.

За словами начальника служби ракетно-артилерійського озброєння одного з підрозділів ЗСУ, маркування на фрагменті, зображеному на фотографії, швидше за все, належить збройним силам Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня волонтери показали наслідки атаки терористів з ПТРК по вантажному автомобілю Збройних сил України на Донбасі. На щастя, тоді всі захисники України залишилися живі, проте автомобіль був повністю розбомблений.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Брат Єрмака не воював в "Айдарі": з'явилася заява екскомандира батальйону

В Італії людям пропонували подякувати Путіну за 200 євро

Дві смерті, десятки заражень: Києво-Печерська лавра перетворилася на епіцентр коронавірусу

У Києво-Печерській лаврі – друга смерть через коронавірус: святиню закрили на карантин

Влада цинічно покинула в епіцентрі коронавірусу хвору на рак дитину. Історія боротьби маленького українця