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14 квітня • оновлено в 12:23
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Фото смертоносної зброї Росії на Донбасі потрапило в мережу: забрала не одне життя

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У мережі з'явилося фото російської зброї, якою окупанти б'ють по воїнам ЗСУ. Йдеться про протитанкову керовану ракету 9М 113 до протитанкового керованого ракетного комплексу 9К111 "Фагот".

Фото з черговим доказом російської агресії на Донбасі опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook.

"Цей пост про зброю, за допомогою якої бойовики забрали не одне життя наших військових, поранили десятки армійців і знищили чимало військових автомобілів. На фото нижче – фрагмент протитанкової керованої ракети 9М 113 до протитанкового керованого ракетного комплексу 9К111 "Фагот", – написали у дописі.

Російська ракета до ПТУР "Фагот"

Російська ракета до ПТУР "Фагот"

Facebook "Повернись живим"

Волонтери нагадали, що нещодавно саме ця ракета прилетіла на позиції українських захисників на Луганському напрямку. На щастя, тоді ніхто з військових не постраждав. Проте 10 березня подібна ракета поблизу донецького аеропорту забрала життя двох Героїв.

ПТУР "Фагот" – це радянський/російський переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження візуально спостережуваних нерухомих і рухомих цілей зі швидкостями до 60 км/год і на відстані до 2 км, а ракетою 9М113 – до 4 км.

За словами начальника служби ракетно-артилерійського озброєння одного з підрозділів ЗСУ, маркування на фрагменті, зображеному на фотографії, швидше за все, належить збройним силам Російської Федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня волонтери показали наслідки атаки терористів з ПТРК по вантажному автомобілю Збройних сил України на Донбасі. На щастя, тоді всі захисники України залишилися живі, проте автомобіль був повністю розбомблений.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а год выпуска 90 не смущает времена СССР
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Федоров Федор
Федоров Федор
Сволонтеры очередное "доказательство" сфотошопили. Видно, что на корпусе через трафарет свеженанесенная маркировка. Прям с конвейера на передовую ополченцам идут поставки)
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