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28 квітня • оновлено в 12:55
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Фото російського снайпера-"гастролера" потрапили в мережу: вбивав на Донбасі і в Сирії

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У мережі з'явилися фото снайпера-терориста "Л/ДНР" Адама Грозного, який насправді є кадровим російським військовим і встиг повоювати в інших країнах крім України.

Досьє на нього опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Судячи зі світлин, бойовик служив у батальйоні "Спарта" ліквідованого терориста Арсена Павлова ("Мотороли"), у Збройних силах РФ, в поліції країни-агресорки, а також найманцем на війні в Сирії.

Терорист Адам Грозний в батальйоні "Спарта"

Терорист Адам Грозний в батальйоні "Спарта"

Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний на Донбасі

Терорист Адам Грозний на Донбасі

Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний

Терорист Адам Грозний

Facebook Анатолія Штефана

"Громадянська" війна – це той момент, коли ти не можеш визначитися: ти снайпер в окупаційній "Спарті", ти снайпер в одному з підрозділів ЗС РФ, ти представник поліції РФ у військовому контингенті в Сирії. Але війна "громадянська", – написав захисник України.

Терорист Адам Грозний

Терорист Адам Грозний

Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний у формі поліції РФ

Терорист Адам Грозний у формі поліції РФ

Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний у ВС РФ

Терорист Адам Грозний у ВС РФ

Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний на Донбасі

Терорист Адам Грозний на Донбасі

Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний

Терорист Адам Грозний

Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний

Терорист Адам Грозний

Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний в Сирії

Терорист Адам Грозний в Сирії

Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото терористів розвідувального батальйону "Спарта" в "ДНР", який раніше курував ліквідований Арсен Павлов ("Моторола"). На світлинах зображені бойовики Олександр Гарах ("Саїд") із Тореза Донецької області, який був ліквідований 7 квітня, а також Віталій Корнєв ("Корінь") з Ямало-Ненецького округу Російської Федерації.

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Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Конфлікт в Сирії Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Знатно он ка ра те лей мочит...)))
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Для скаклов, доказательства из интернета, самые железные)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Добрыня ., вы увидели наши ВС в Крыму. Никто не сомневался. А на Донбассе что то никак, все из пальцев высасываете
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Добрыня .
Добрыня .
Pyankovsky Alexey, Да, да, мы в курсе - ихтамнет, а этот замечательный парнишка работает воспитателем в детском садике № 5.
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