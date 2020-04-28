У мережі з'явилися фото снайпера-терориста "Л/ДНР" Адама Грозного, який насправді є кадровим російським військовим і встиг повоювати в інших країнах крім України.

Досьє на нього опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Судячи зі світлин, бойовик служив у батальйоні "Спарта" ліквідованого терориста Арсена Павлова ("Мотороли"), у Збройних силах РФ, в поліції країни-агресорки, а також найманцем на війні в Сирії.

Терорист Адам Грозний в батальйоні "Спарта" Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний на Донбасі Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний Facebook Анатолія Штефана

"Громадянська" війна – це той момент, коли ти не можеш визначитися: ти снайпер в окупаційній "Спарті", ти снайпер в одному з підрозділів ЗС РФ, ти представник поліції РФ у військовому контингенті в Сирії. Але війна "громадянська", – написав захисник України.

Терорист Адам Грозний Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний у формі поліції РФ Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний у ВС РФ Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний на Донбасі Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний Facebook Анатолія Штефана

Терорист Адам Грозний в Сирії Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото терористів розвідувального батальйону "Спарта" в "ДНР", який раніше курував ліквідований Арсен Павлов ("Моторола"). На світлинах зображені бойовики Олександр Гарах ("Саїд") із Тореза Донецької області, який був ліквідований 7 квітня, а також Віталій Корнєв ("Корінь") з Ямало-Ненецького округу Російської Федерації.

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