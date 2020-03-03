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3 березня • оновлено в 05:31
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Фото пропагандистки Путіна із "зігою" і свастикою спливли в мережі

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У мережі спливли фото російської пропагандистки телеканалу Anna News, на яких вона позує зі зброєю в руках, на тлі свастики і з нацистським жестом "зіги".

Скандальні світлини спільниці окупантів опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Просто фото представниці бояришник-ньюз. Хоча і давненькі, але доволі яскраві. Особливо остання із зігою і знаком. Але "фашисти" – українці", – із сарказмом зазначив він.

Російська пропагандистка Anna News

Російська пропагандистка Anna News

Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Російська пропагандистка Anna News

Російська пропагандистка Anna News

Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Російська пропагандистка Anna News позує з "зігой" на тлі свастики

Російська пропагандистка Anna News позує з "зігой" на тлі свастики

Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

У коментарях під дописом українці також жорстко розкритикували пропагандистку й навіть розкрили її особистість. Нею виявилася Юлія Харламова – подруга відомого російського неонациста Олексія Мільчакова, який убивав українців на Донбасі в складі злочинного угруповання "Витязь", а потім поїхав до Сирії з ПВК "Вагнер".

"Подруга Мільчакова", "Мені вистачило першої фотки, щоб зрозуміти, що там довбо*бізм головного мозку", "Бойова подруга бойовика-терориста Мільчакова, Юлія Харламова (вона ж Тарновська, Целінська або Нордіка). Теж, судячи з усього, затята борчиня з "фашизмом", "На передостанньому фото якась дохла русалка", – написали під добіркою фото пропагандистки люди.

Із "зігою" і свастикою: в мережі спливли скандальні фото пропагандистки Путіна

Юлія Харламова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, який побував на Донбасі у 2014 році, зізнався, що в окупації українських територій беруть участь кілька угруповань кавказців, російські неонацисти, регулярна російська армія та безліч різних найманців. Як плату за свої військові злочини вони нерідко вимагають не тільки гроші, але й жінок.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
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