Із "зігою" і свастикою: в мережі спливли скандальні фото пропагандистки Путіна

У мережі спливли фото російської пропагандистки телеканалу Anna News, на яких вона позує зі зброєю в руках, на тлі свастики і з нацистським жестом "зіги".

Скандальні світлини спільниці окупантів опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Просто фото представниці бояришник-ньюз. Хоча і давненькі, але доволі яскраві. Особливо остання із зігою і знаком. Але "фашисти" – українці", – із сарказмом зазначив він.

Російська пропагандистка Anna News Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Російська пропагандистка Anna News Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Російська пропагандистка Anna News позує з "зігой" на тлі свастики Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

У коментарях під дописом українці також жорстко розкритикували пропагандистку й навіть розкрили її особистість. Нею виявилася Юлія Харламова – подруга відомого російського неонациста Олексія Мільчакова, який убивав українців на Донбасі в складі злочинного угруповання "Витязь", а потім поїхав до Сирії з ПВК "Вагнер".

"Подруга Мільчакова", "Мені вистачило першої фотки, щоб зрозуміти, що там довбо*бізм головного мозку", "Бойова подруга бойовика-терориста Мільчакова, Юлія Харламова (вона ж Тарновська, Целінська або Нордіка). Теж, судячи з усього, затята борчиня з "фашизмом", "На передостанньому фото якась дохла русалка", – написали під добіркою фото пропагандистки люди.

Просто фото представніці боярішнікНьюз. Хоча и давненькі но доволі Яскраві. Особливо остання з zігою та знаком. Альо faшісті українці ...

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🔥Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/cvUMH1tpep - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) March 2, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський пропагандист, який побував на Донбасі у 2014 році, зізнався, що в окупації українських територій беруть участь кілька угруповань кавказців, російські неонацисти, регулярна російська армія та безліч різних найманців. Як плату за свої військові злочини вони нерідко вимагають не тільки гроші, але й жінок.

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