У перші місяці війни на Донбасі у 2014 році до окупації українських міст було долучено три елітних російських військових підрозділи, які на 95% складалися з громадян країни-агресорки.

Йдеться про загони "Іскра", "Інтербригада" і підрозділ "Єрмак". Всі вони підпорядковувалися генералу ГРУ Олегу Іваннікову ("Оріон", "Андрій Іванович"), якого називають першим куратором "ЛНР", йдеться в розслідуванні "Цензор.НЕТ".

Ватажки російських угрупувань на Донбасі "Цензор.НЕТ"

Загін "Іскра"

Сформований в Росії навесні 2014 року загін зайшов на територію України у другій половині травня того ж року. Окупанти заїхали на КамАЗах. "Іскра" налічувала від 45 до 50 бійців. Також в неї були включені близько 30 завербованих місцевих жителів і близько 40 чеченців. В цілому комплектація ворожого підрозділу становила приблизно 120 бійців.

Очолював його російський офіцер, підполковник ФСБ Сисенко Борис ("Іскра"). Він закінчив Київське вище військове командне училище імені Фрунзе, воював у Чечні в складі груп спеціального призначення (22 бригада ГРУ). За деякою інформацією, помер 26 травня під час бою через серцевий напад.

У бою за донецький аеропорт "Іскра" втратила практично всіх своїх бійців під час відступу, їх накрили "дружнім вогнем" терористи "Востока".

Формування групи в Ростові перед заходом в Україну. Початок червня 2014 року "Цензор.НЕТ"

Формування групи в Ростові перед заходом в Україну. Початок червня 2014 року "Цензор.НЕТ"

Загін "Інтербригада"

Формування зайшло на територію України 8 червня 2014 року. Саме йому російські військові дали першу бронетехніку, яка перетнула кордон з Україною. Йдеться про три БТР-80 з номерами "101", "403" і "222". У колоні також був КамАЗ ЗУ-23-2, ще один КамАЗ і бензовоз.

Кількість бійців становила від 100 до 120 бойовиків. Вони були екіпіровані одним типом камуфляжу і однотипними розгрузками. На більшості з окупантів була форма "Мабута", а РПС від "СМЕРШу".

Очолював цей підрозділ підполковник ФСБ Роман Комісаров з позивним "Луна". 12 червня угруповання взяло участь в бою за Савур-Могилу. В цей же день в Сніжне приїхали і танки бойовиків разом з двома новими БТР-80.

"Інтернаціоналісти" в Сніжному, червень 2014 року "Цензор.НЕТ"

Також "Інтербригада" брала участь і в бою за Маринівку, де 16 червня покинула свій БТР-80 ("222-й"), який дістався як трофей воїнам ЗСУ.

9 липня "інтербригадівці" отримали завдання дістатися до Краснодона. Однак на марші в районі Сабівки на Луганщині потрапили під обстріл бійців 128 ОГПБр і черговий "дружній вогонь". В результаті бою терористи втратили п'ять своїх бійців.

Пізніше командир "Інтербригади" Комісарів приєднався до батальйону бойовиків "Восток". 12 липня 2017 року командир терористів помер від хвороби серця.

Підрозділ "Єрмак"

Підрозділ був на особливому рахунку в російського командування. Поранених бойовиків з цього формування навіть забирали на Мі-8 із сірої зони. Воно зайшло на територію України 25 червня 2014 року в Луганській області з чотирма САУ 2С9 "Нона", чотирма Т-64БВ і двома БМП-2. Кількість особового складу налічувала 100-115 бійців. Командував підрозділом російський офіцер з позивним "Терек".

Особливу увагу в "Єрмаку" приділяли артилерії. Адже завданням угруповання було вибити бійців 72 ОМБр ЗСУ з району Червонопартизанська. З цією метою в кінці липня 2014 року за одну ніч окупанти відстріляли 438 мін і снарядів по українських захисниках.

"Нони" "Єрмака". Липень 2014 року, Луганська область. Підполковник ГРУ в центрі "Цензор.НЕТ"

Начальником артилерії був призначений російський кадровий військовий, підполковник ГРУ Олег Кулієв, позивний "Сільвер", який за півроку до початку війни в Україні був направлений на перепідготовку на артилериста.

Підрозділ розташовувалося практично на "нулі" в селі Королівка Луганській області. Там бойовики регулярно здійснювали вилазки ДРГ, закладали фугаси і робили "набіги" на колони постачання.

Олег Кулієв ("Сільвер") "Цензор.НЕТ"

Олег Кулієв ("Сільвер") "Цензор.НЕТ"

В кінці липня 2014 року підрозділ "Єрмак" перестав існувати. Після виконання свого основного завдання він був виведений в Росію і розформований. Але з бійців спецпідрозділу був також сформований інший специфічний загін – "Октава", який очолив все той самий Кулієв.

"Октава" зайшла в Україну в другій декаді серпня 2014 року і воювала під Многопіллям, Червоносільським, а потім під Горлівкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час захоплення Росією українського півострова Крим ракетний катер Р-60 зі складу 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Росії блокував кораблі ВМС України в бухті Донузлав. Волонтери назвали імена членів екіпажу окупантів.

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