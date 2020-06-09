Фото одного з найбільших водосховищ Криму, що висохло, показали в мережі

В інтернеті опублікували добірку фото Сімферопольського водосховища, яке практично повністю заросло травою через висихання.

Світлини з'явилися на сторінці блогу RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Судячи зі стану дна об'єкту, там досить давно не було води. Тому штучна водойма вкрилася густим шаром рослинності.

"Нічого незвичайного. Просто саме так без "бендер" зараз виглядає Сімферопольське водосховище. Квітка запашна прерії... Замість води лужок. Поки зелений", – із сарказмом зазначив автор публікацій.

Висохле Сімферопольське водосховище Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Висохле Сімферопольське водосховище Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Висохле Сімферопольське водосховище Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У коментарях під дописами користувачі влаштували активне обговорення катастрофічної ситуації з водою у тимчасово окупованому Криму. Люди відзначили, що окупанти заслуговують на такі проблеми.

"Крим без України прекрасно повертається до природного стану – солончаки і трохи зелені на ПБК. Питної води вистачить на 200 тис. осіб. Якщо, звичайно, митися в морі й у ньому ж прати", "Видно одразу, що Крим без України "розцвів" просто", "Краса. Кожен отримує, що заслуговує", "Без "бендер" воно так і має виглядати", "Ну ось, "а за вашої України" навіть трава не росла і було затоплено водою. А тепер, сухо, красиво, зелено", – пишуть українці.

Нічого незвичайного. Просто саме так без "бендер" зараз виглядає Сімферопольське водосховище pic.twitter.com/dLzBkEG43b - Մ ιtαuskαs на карантині 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 9, 2020

Квітка запашний прерії ...

Сімферопольське водосховище

замість води лужок

поки зелений pic.twitter.com/RsVJ9OlKRn - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) June 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі показали масштаби обміління Чорноріченського водосховища, яке забезпечує водою тимчасово окупований Севастополь. Річка Чорна, яка живить його, може повністю висохнути вже у червні 2020 року.

Що стосується Сімферопольського водосховища, то воно, за словами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, "перетворилося на калюжу".

Через це без потрібних запасів води залишився не тільки Сімферополь, а й такі міста, як Судак і Феодосія.

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