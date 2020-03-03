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3 березня • оновлено в 21:56
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/ Розслідування

Фото найманців ПВК "Вагнер" у Сирії розсекретили в мережі

8.3т
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В інтернеті знайшли реальні фото російських найманців ПВК "Вагнер", які воюють у Сирії. У своїх Telegram-каналах окупанти намагалися ретушувати обличчя, однак активісти все ж вирахували їх.

Фото військових злочинців з'явилися на сторінці "Інфорпост" у Twitter. "ПВК "Вагнера" ховають пики у Сирії. Але ж усе таємне стає явним рано чи пізно, правда? Тримайте оригінали фотографій", – написали автори допису.

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії

Twitter "Інфорпост"

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії

Twitter "Інфорпост"

На знімках найманці позують на тлі зруйнованих будівель, а також пропагандистських банерів із президентами Росії та Сирії Володимиром Путіним і Башаром Асадом. Крім того, росіяни хвалькувато підписали свої фото з війни в чужій країні: "Все включено, СПА-курорт "Пальміра Готель", "Наші на тлі президента Росії та генерал-губернатора САРатова".

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії

Twitter "Інфорпост"

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії

Twitter "Інфорпост"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
ПВК Вагнер
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
просьба к активистам,вычислить тех,кто сделал газ,воду и прочую комуналку,предметами роскоши.
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Червоний Данило
Червоний Данило
все, их и их семьи уже заказали в игил, пишут на Альджазира.
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2 из 3 ответов | показать все
Червоний Данило
Червоний Данило
Бабаев Бабай, постоять они могут на коленях, когда им буду бошки их русские, тупые чик чик.
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Червоний Данило
Червоний Данило
Бабаев Бабай, питорок это ты, потому что месишь бабаевский шоколад.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Солдаты удачи
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