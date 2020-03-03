Фото найманців ПВК "Вагнер" у Сирії розсекретили в мережі

В інтернеті знайшли реальні фото російських найманців ПВК "Вагнер", які воюють у Сирії. У своїх Telegram-каналах окупанти намагалися ретушувати обличчя, однак активісти все ж вирахували їх.

Фото військових злочинців з'явилися на сторінці "Інфорпост" у Twitter. "ПВК "Вагнера" ховають пики у Сирії. Але ж усе таємне стає явним рано чи пізно, правда? Тримайте оригінали фотографій", – написали автори допису.

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії Twitter "Інфорпост"

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії Twitter "Інфорпост"

На знімках найманці позують на тлі зруйнованих будівель, а також пропагандистських банерів із президентами Росії та Сирії Володимиром Путіним і Башаром Асадом. Крім того, росіяни хвалькувато підписали свої фото з війни в чужій країні: "Все включено, СПА-курорт "Пальміра Готель", "Наші на тлі президента Росії та генерал-губернатора САРатова".

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії Twitter "Інфорпост"

Найманці ПВК "Вагнер" у Сирії Twitter "Інфорпост"

ПВК Вагнера ховають морди в Сирії.

Але ж все таємне стає явним рано чи пізно, вірно? Тримайте оригінали фотографій. pic.twitter.com/KkZumkjt5d – Інфорпост (@inforpostcom) March 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в кінці лютого стало відомо, що на північному заході Сирії загинули щонайменше 47 російських найманців.

Пізніше у мережі з'явилися кадри їхньої ліквідації, а також військових, підконтрольних Асаду, у провінції Ідліб.

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