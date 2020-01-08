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8 січня • оновлено в 21:41
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На колінах просить вибачення: фото чоловіка загиблої бортпровідниці МАУ довело українців до сліз

3.8т
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У мережі показали фото чоловіка бортпровідниці Юлії Сологуб, яка загинула при падінні літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня.

Знімки на сторінці у Facebook опублікував журналіст Володимир Рунець. Уточнимо, чоловік знаходиться в аеропорту "Бориспіль" (біля Києва), де створили меморіал загиблому екіпажу лайнера.

"Чоловік загиблої Юлії Сологуб на колінах просить у неї вибачення, цілує портрет. Друзі вже забирали його кілька разів, а він весь час повертається", – розповів журналіст.

Чоловік загиблої

Чоловік загиблої

facebook.com/quick2reply

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Користувачі соцмережі висловили співчуття рідним жертв аварії літака. Деякі порівняли те, що відбувається, з трагедією 11 вересня.

Фото Сологуб (у центрі)

Фото Сологуб (у центрі)

facebook.com/quick2reply

Чоловік загиблої

Чоловік загиблої

facebook.com/quick2reply

Додамо: Сологуб – уродженка міста Нововолинськ (Волинська область). Їй було всього 25 років.

Юлія Сологуб

Юлія Сологуб

Соцмережі

Юлія Сологуб

Юлія Сологуб

Соцмережі

Юлія Сологуб

Юлія Сологуб

Соцмережі

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна Бориспіль
Теги
соцмережі МАУ фотографии літак аеропорт Бориспіль
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какие же украинцы жалостливые. Особенно под новостями о катастрофах с гражданами России.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Очень жаль, соболезнования всем родственникам погибших, а девочки все как на подбор, молоды, красивы, им бы жить да жить....
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