На колінах просить вибачення: фото чоловіка загиблої бортпровідниці МАУ довело українців до сліз

У мережі показали фото чоловіка бортпровідниці Юлії Сологуб, яка загинула при падінні літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня.

Знімки на сторінці у Facebook опублікував журналіст Володимир Рунець. Уточнимо, чоловік знаходиться в аеропорту "Бориспіль" (біля Києва), де створили меморіал загиблому екіпажу лайнера.

"Чоловік загиблої Юлії Сологуб на колінах просить у неї вибачення, цілує портрет. Друзі вже забирали його кілька разів, а він весь час повертається", – розповів журналіст.

Чоловік загиблої facebook.com/quick2reply

Користувачі соцмережі висловили співчуття рідним жертв аварії літака. Деякі порівняли те, що відбувається, з трагедією 11 вересня.

Фото Сологуб (у центрі) facebook.com/quick2reply

Чоловік загиблої facebook.com/quick2reply

Додамо: Сологуб – уродженка міста Нововолинськ (Волинська область). Їй було всього 25 років.

Юлія Сологуб Соцмережі

Юлія Сологуб Соцмережі

Юлія Сологуб Соцмережі

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Коментарі до посту Скріншот

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