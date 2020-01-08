На колінах просить вибачення: фото чоловіка загиблої бортпровідниці МАУ довело українців до сліз

У мережі показали фото чоловіка бортпровідниці Юлії Сологуб, яка загинула при падінні літака МАУ поблизу Тегерана вранці 8 січня.
Знімки на сторінці у Facebook опублікував журналіст Володимир Рунець. Уточнимо, чоловік знаходиться в аеропорту "Бориспіль" (біля Києва), де створили меморіал загиблому екіпажу лайнера.
"Чоловік загиблої Юлії Сологуб на колінах просить у неї вибачення, цілує портрет. Друзі вже забирали його кілька разів, а він весь час повертається", – розповів журналіст.
Чоловік загиблої
facebook.com/quick2reply
Користувачі соцмережі висловили співчуття рідним жертв аварії літака. Деякі порівняли те, що відбувається, з трагедією 11 вересня.
Фото Сологуб (у центрі)
facebook.com/quick2reply
Чоловік загиблої
facebook.com/quick2reply
Додамо: Сологуб – уродженка міста Нововолинськ (Волинська область). Їй було всього 25 років.
Юлія Сологуб
Соцмережі
Юлія Сологуб
Соцмережі
Юлія Сологуб
Соцмережі
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
В результаті катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Пізніше МАУ опублікувала повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
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