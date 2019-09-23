"Формула Шойгу": Соловйов пригрозив Україні великим вторгненням Росії

Головний путінський пропагандист Володимир Соловйов погрозливо натякнув, що якщо Україна не поступиться Росії в питанні Донбасу, окупанти можуть почати масоване вторгнення на всю її територію.

За його словами, це нібито може трапитися в перший день нового 2020 року. Скандальна погроза рупора злочинного кремлівського режиму пролунала в ефірі пропагандистської передачі "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росії треба просто сказати: умовно кажучи, до 31 грудня нічого не відбувається – з 1 січня починається, ну, скажімо формула Шойгу. Яка звучить дуже просто: ми забезпечуємо тишу на кордоні, а Донбас отримує нормальне життя", – нахабно висловився Соловйов.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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