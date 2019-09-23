"Формула Шойгу": Соловйов пригрозив Україні великим вторгненням Росії

Головний путінський пропагандист Володимир Соловйов погрозливо натякнув, що якщо Україна не поступиться Росії в питанні Донбасу, окупанти можуть почати масоване вторгнення на всю її територію.
За його словами, це нібито може трапитися в перший день нового 2020 року. Скандальна погроза рупора злочинного кремлівського режиму пролунала в ефірі пропагандистської передачі "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Росії треба просто сказати: умовно кажучи, до 31 грудня нічого не відбувається – з 1 січня починається, ну, скажімо формула Шойгу. Яка звучить дуже просто: ми забезпечуємо тишу на кордоні, а Донбас отримує нормальне життя", – нахабно висловився Соловйов.
Володимир Соловйов
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Соловйов погрожував Україні повномасштабним вторгненням Росії та повторенням грузинського та сирійського сценаріїв.
Крім того, він обіцяв, що російська армія увійде на всю територію України для "наведення ладу".
Також пропагандист заявив, що території "Л/ДНР" має поширитися від Києва до Придністров'я. При цьому він зрадів, що така повномасштабна російська окупація призведе до Третьої світової війни.
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