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23 вересня • оновлено в 17:00
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/ Розслідування

"Формула Шойгу": Соловйов пригрозив Україні великим вторгненням Росії

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Головний путінський пропагандист Володимир Соловйов погрозливо натякнув, що якщо Україна не поступиться Росії в питанні Донбасу, окупанти можуть почати масоване вторгнення на всю її територію.

За його словами, це нібито може трапитися в перший день нового 2020 року. Скандальна погроза рупора злочинного кремлівського режиму пролунала в ефірі пропагандистської передачі "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росії треба просто сказати: умовно кажучи, до 31 грудня нічого не відбувається – з 1 січня починається, ну, скажімо формула Шойгу. Яка звучить дуже просто: ми забезпечуємо тишу на кордоні, а Донбас отримує нормальне життя", – нахабно висловився Соловйов.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Валевич Борис
Валевич Борис
Только и пердеть умеет клоун
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руденко евгений
руденко евгений
вот, если бы Жирик сказал...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Какое же оно тупорылое, аж до слез... Пусть для начала потери регулярных войск РФ рассекретит( про "добровольцев" вообще молчу, это мясо никто даже не считал), а потом смешит ежа голой ж*пой.
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
UaDonetsk ХUЮmka,а они есть,эти потери,чтобы их озвучивать?Две,нет три дивизии ВС РФ уничтожены только в вашем больном шароварном воображении.
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