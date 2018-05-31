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"Фонд Путіна фінансує людей Пашинського": Герман назвав ім'я куратора

3.2тЧитати новину російською

У фонді глави РФ Володимира Путіна є людина, яка відповідає за теракти в Україні, а також фінансує деяких українських політиків - її звуть В'ячеслав Пивоваркин.

Як передає "Українська правда", про це на засіданні в Шевченківському райсуді Києва заявив підозрюваний у вбивстві журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман, назвавши себе також агентом СБУ.

"До мене звернувся дуже давній мій знайомий, який зараз живе в Москві. Під час спілкування з'ясувалося, що він займається в фонді Путіна саме організацією заворушень в Україні. Його звуть В'ячеслав Пивоваркин. Він відповідає в фонді Путіна, в приватному фонді, за організацію терористичних актів і державного військового перевороту на наступних виборах президента, конкретно відповідає за всю Україну. Ось і все", - заявив Герман.

Підозрюваний також розповів, що нібито знайшов багато шляхів доставки грошей з Росії в Україну. За його словами, серед тих, кого фінансує приватний фонд Путіна, числяться партія "Розумна сила", а також деякі люди з оточення нардепа Сергія Пашинського - голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

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"Я не знаю, не фінансується чи сам Пашинський цими людьми. Це треба з'ясовувати", - заявив Герман.

У свою чергу прокурор підкреслив, що слова Германа про його співпрацю з контррозвідкою не відповідають дійсності.

На своїй сторінці в Facebook нардеп Мустафа Найєм зазначив, що заява Германа прозвучало під присягою.

"На тому ж засіданні Борис Герман дав свідчення, на підставі яких його заарештували. Я правильно розумію, що СБУ, ГПУ і Нацполіція вже почали негласні слідчі заходи з перевірки цього факту?" - написав Найєм.

Нагадаємо, увечері 31 травня Германа заарештували на 2 місяці без права внесення застави. Його дружина в коментарі OBOZREVATELзаявила про провокації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні були озвучені несподівані дані про Бориса Германа.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Борис ГерманАркадій БабченкоМустафа НайємСергій Пашинський
Місце
УкраїнаКиїв
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