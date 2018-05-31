"Фонд Путіна фінансує людей Пашинського": Герман назвав ім'я куратора

У фонді глави РФ Володимира Путіна є людина, яка відповідає за теракти в Україні, а також фінансує деяких українських політиків - її звуть В'ячеслав Пивоваркин.

Як передає "Українська правда", про це на засіданні в Шевченківському райсуді Києва заявив підозрюваний у вбивстві журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман, назвавши себе також агентом СБУ.

"До мене звернувся дуже давній мій знайомий, який зараз живе в Москві. Під час спілкування з'ясувалося, що він займається в фонді Путіна саме організацією заворушень в Україні. Його звуть В'ячеслав Пивоваркин. Він відповідає в фонді Путіна, в приватному фонді, за організацію терористичних актів і державного військового перевороту на наступних виборах президента, конкретно відповідає за всю Україну. Ось і все", - заявив Герман.

Підозрюваний також розповів, що нібито знайшов багато шляхів доставки грошей з Росії в Україну. За його словами, серед тих, кого фінансує приватний фонд Путіна, числяться партія "Розумна сила", а також деякі люди з оточення нардепа Сергія Пашинського - голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

"Я не знаю, не фінансується чи сам Пашинський цими людьми. Це треба з'ясовувати", - заявив Герман.

У свою чергу прокурор підкреслив, що слова Германа про його співпрацю з контррозвідкою не відповідають дійсності.

На своїй сторінці в Facebook нардеп Мустафа Найєм зазначив, що заява Германа прозвучало під присягою.

"На тому ж засіданні Борис Герман дав свідчення, на підставі яких його заарештували. Я правильно розумію, що СБУ, ГПУ і Нацполіція вже почали негласні слідчі заходи з перевірки цього факту?" - написав Найєм.

Нагадаємо, увечері 31 травня Германа заарештували на 2 місяці без права внесення застави. Його дружина в коментарі OBOZREVATELзаявила про провокації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні були озвучені несподівані дані про Бориса Германа.