Фокін запропонував дати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території Донбасу, а не тільки окупованим районам.

В інтерв'ю "Стране", опублікованому 29 серпня, Фокін заявив, що "і з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані".

"Але сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція – потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще, всього Донбасу", – заявив він.

Фокін також додав, що готовий вести переговори з ватажками "Л/ДНР", якщо буде відповідне доручення президента або Верховної Ради.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський оцінив роботу нового керівництва української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу – Леоніда Кравчука і Вітольда Фокіна. За його словами, Кравчук і Фокін – "професійні, потужні українські дипломати з чіткою проукраїнською позицією, патріотичною та збалансованою".

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