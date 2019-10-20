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20 жовтня • оновлено в 16:57
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"Це кінцева": абсурдна акція за Росію в Луганську розлютила мережу

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Український журналіст Роман Цимбалюк висміяв пропагандистську акцію в підконтрольному терористам Луганську за приєднання до Російської Федерації.

Відповідний пост, у якому він звернувся до жителів самопроголошеної "Луганської народної республіки", з'явився на його сторінці у Facebook

"Ви вже де-факто в Росії. Вона така. Це кінцева. Потяг далі не йде. Інша Росія тільки в телевізорі, тільки там росіяни всіх перемагають. У житті – це злидні та свіже повітря", – написав він.

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Мітинг у Луганську

Мітинг у Луганську

Соцмережі

"Визволителі" звільнили регіон від заводів і фабрик. Але не треба засмучуватися – натомість комендантська година..." – додав журналіст.

Відзначимо, в коментарях йому відповіли, що мітинг є лише трюком пропаганди. Деяких користувачів мережі розлютила акція в Луганську.

"Це кінцева": абсурдна акція за Росію в Луганську розлютила мережу

Скрін коментарів до посту

"Це кінцева": абсурдна акція за Росію в Луганську розлютила мережу

Скрін коментарів до посту

"Це кінцева": абсурдна акція за Росію в Луганську розлютила мережу

Скрін коментарів до посту

"Це кінцева": абсурдна акція за Росію в Луганську розлютила мережу

Скрін коментарів до посту

"Це кінцева": абсурдна акція за Росію в Луганську розлютила мережу

Скрін коментарів до посту

Нагадаємо, напередодні на центральній площі Луганська люди вишикувалися в напис: "Ми хочемо в Росію". Як стверджують сепаратистські ресурси, участь в акції взяли близько 2 тисяч місцевих жителів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України затримала на лінії розмежування на Донбасі колишнього терориста "батальйону "Зоря" з "ЛНР", який хотів повернутися в окупований Донецьк.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР Новини Донбасу пропаганда фотографии соцмережі
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Когда ж Рома в Киев танец то вернется???Мло того что сам дышитт свежим московским воздүхом безвылазно уже 12 лет,дак и еще припер на конечную остановку жену и детей...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Дык в педерации 85% территории малоосвоены или неосвоены вообще.Места хватит всем.Добро пожаловать в рассейские ебеня,лугандонцы.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Во окопался в Москве . Никакой морковкой в Украину не выгнать
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