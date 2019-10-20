"Це кінцева": абсурдна акція за Росію в Луганську розлютила мережу

Український журналіст Роман Цимбалюк висміяв пропагандистську акцію в підконтрольному терористам Луганську за приєднання до Російської Федерації.

Відповідний пост, у якому він звернувся до жителів самопроголошеної "Луганської народної республіки", з'явився на його сторінці у Facebook

"Ви вже де-факто в Росії. Вона така. Це кінцева. Потяг далі не йде. Інша Росія тільки в телевізорі, тільки там росіяни всіх перемагають. У житті – це злидні та свіже повітря", – написав він.

Мітинг у Луганську Соцмережі

"Визволителі" звільнили регіон від заводів і фабрик. Але не треба засмучуватися – натомість комендантська година..." – додав журналіст.

Відзначимо, в коментарях йому відповіли, що мітинг є лише трюком пропаганди. Деяких користувачів мережі розлютила акція в Луганську.

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Нагадаємо, напередодні на центральній площі Луганська люди вишикувалися в напис: "Ми хочемо в Росію". Як стверджують сепаратистські ресурси, участь в акції взяли близько 2 тисяч місцевих жителів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України затримала на лінії розмежування на Донбасі колишнього терориста "батальйону "Зоря" з "ЛНР", який хотів повернутися в окупований Донецьк.

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