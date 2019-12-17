Фірташ передав $1 млн соратнику адвоката Трампа: що відомо

Соратник адвоката американського президента Руді Джуліані Лев Парнас отримав від олігарха Дмитра Фірташа 1 мільйон доларів.

Як передає "Європейська правда", про це стало відомо у вівторок, 17 грудня, під час суду у США.

Розглядалося питання внесення застави за Парнаса, якого звинувачують у порушенні правил фінансування виборчої кампанії.

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Прокурори наполягають на тому, що Парнасу слід скасувати заставу, оскільки він приховав від них платіж. Парнас же заперечує, що приховував отримання коштів.

Дмитро Фірташ

Як писав OBOZREVATEL, Фірташ у червні 2019 року зустрічався з клієнтами адвоката американського президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом.

Вони пропонували юридичну допомогу в обмін на інформацію, яка могла б скомпрометувати колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

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