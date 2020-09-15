Фірсов підказав НАБУ, де шукати спільників нардепа-хабарника Юрченка

Після того, як детективи НАБУ затримали під час отримання хабара помічника нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка, який за 200 тисяч доларів зобов'язався внести низку правок до законопроєкту "Про управління відходами", правоохоронці повинні продовжити розслідувати цю корупційну схему. Зокрема, НАБУ варто було б вивчити можливу причетність до дій Юрченка голови екологічного комітету Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав лідер партії "Екологічна Альтернатива", ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов.

"НАБУ відкрило кримінальну справу на депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Його помічник спійманий НАБУ на хабарі, який вони вимагали за внесення потрібних правок до законопроєкту № 2207-1 "Про управління відходами". За моєю інформацією, Юрченко взяв перший транш – 13 тис. доларів. Загальний бюджет хабара повинен був бути 200 тис. доларів. Але не всі гроші були призначені Юрченку – частина бюджету мала піти на протягування через парламент потрібних правок", – нагадав Фірсов про події останніх днів.

На його думку, Юрченко міг діяти разом із главою екологічного комітету, адже без нього внесення правок у згаданий законопроєкт э неможливим.

"З упевненістю можу сказати, що потрібні правки неможливо протягнути без відома глави профільного екологічного комітету Олега Бондаренка. Не можна протягнути корумповані правки там, де у глави комітету є принципова позиція. За подібним шахрайством вже був помічений Олег Бондаренко, щоправда, момент передачі хабара зафіксувати не вдалося", – написав Фірсов.

Зокрема він нагадав про те, що Бондаренко був фігурантом одного з розслідувань Бігус.інфо.

"У рамках розслідування правоохоронним органам насамперед варто перевірити Бондаренка. За моєю інформацією, вони вже цим займаються, якщо тільки з кабінетів вище їм не почнуть вставляти палки в колеса. Я багато чув про те, як "освоївся" на своєму місці глава екологічного комітету, Олег Бондаренко. Але чутки це одне, а те, що він нав'язував в екоінспекцію, водне агенство, лісове агенство явно корумповані кадри – це я можу підтвердити", – зазначив Фірсов.

Він також звернув увагу на помічника Бондаренка, який обзавівся неспівмірним з офіційними доходами майном.

"Його помічник, Сергій Жук, у сім'ї якого з'явилося 3 квартири в Києві під час роботи звичайним інспектором, 2 рази нав'язувався у керівництво – спершу в столичному окрузі, потім у Поліському. Обидва рази при мені такі кадри були заблоковані. Знаєте, де зараз працює Сергій Жук? Все правильно, начальником Поліського округу екоінспекції. Таких прикладів десятки", – запевнив Фірсов.

Він також зазначив, що не вірить в те, що влада відреагує на черговий корупційний скандал, пов'язаний зі "Слугою народу".

"На жаль, сферу екології нинішня влада повністю віддала в розпорядження корумпованих пройдисвітів, хабарників і шахраїв. Мова йде не тільки про екоінспекцію, про корупцію якої я вже писав раніше. Абсолютно переконаний, що в цьому випадку, як і в попередніх, влада знову відмовчиться і зробить вигляд, що нічого не сталося. І тим самим продовжить курс на подальше занурення країни в корупційне болото, з якого вона спробувала вибратися у 2019 році", – підкреслив Фірсов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Єгор Фірсов відвідав у реабілітаційному центрі для диких тварин левеня Руру, яке нещодавно було врятоване з неволі. Житель Гостомеля тримав тварину в тісному вольєрі в сараї – без денного світла і води. Після того, як в ситуацію втрутилися активісти і поліція, молодого лева відправили на реабілітацію. Незабаром його планують передати одному з національних парків Африки.