Фірми-прокладки в Чехії: розкрита схема грабунку Кернесом і Ко Харкова

Наближені до одіозного міського голови Харкова Геннадія Адольфовича Кернеса особи відкрили в Чехії підприємства-прокладки, які заробляють на міськбюджеті.

Про це повідомляє громадська організації "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ). За її відомостями, серед власників бізнесу є родичі чиновників Департаменту будівництва і дорожнього господарства, голови цього департаменту Володимира Чумакова та міського голови Геннадія Кернеса.

Зокрема, дочка Чумакова і пасинок Кернеса Родіон Гайсинський є співвласниками фірми в Чехії. Йдеться про Inter Tech Praha. Ця фірма створена в 2017 році, а Аліна Чумакова та Гайсинський зайшли в цю фірму в 2018 році. Першим же засновником був Володимир Литвин. Він і члени його сім'ї є практично у всіх фірмах, які пов'язані з харків'янами.

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Чеська фірма займається постачанням труб в Україну, зокрема для ТОВ "ВСС-Систем". Засновниками цієї фірми вказані Неллі Ушакова та Олександр Жовтобрюх. Останній був заступником начальника управління дорожнього господарства департаменту Чумакова. А його дружина досі там працює, як і ще кілька родичів співробітників цього департаменту.

Кернес РБК.Украіна

"ВСС-Систем" отримала на тендерах вже 21 млн грн в департаменті Чумакова і ще 5 млн грн в КП "Харківводоканал".

Ще одна чеська фірма - Parmus Nova - записана вже на самого Жовтобрюха. А його партнером в цій фірмі є дружина заступника директора департаменту Чумакова, Інна Київська. Ще одна новостворена фірма - Prof Materials - записана на дружину директора департаменту, Ольгу Чумакову.

За даними порталу Importgenius, ця фірма також поставляє товари в Україну. Її контрагентом є ТОВ "Трек лайн", який отримує підряди від харківських комунальних підприємств. Більш того, вони зараз чекають підписання договору з КП "Шляхрембуд", яке підпорядковується Чумакову.

Фірму заснував Володимир Литвин, після чого її переписали на Чумакову і мешканку Москви Марину Попову.

Ці чеські фірми не є виробниками – вони лише "прокладки", за допомогою яких наганяють вартість на товари.

Відносно Чумакова і Кернеса, то їх партнерство давнє. Так, головним фаворитом мерії по ремонту доріг в Харкові є "Паркінг +", який заснував і очолював до січня 2010 року Володимир Чумаков. Зараз підприємство "Паркінг +" записано на В'ячеслава Блінкіна (до недавнього часу – бізнес-партнер дружини Чумакова), Олега Гончара і гонконгівську фірму "Драгон Інвестмент Девелопмент Лімітед" (Dragon Investment Development Limited).

Олег Гончар є співвласником ТОВ "Постулат ХХІ" разом з іншим наближеним Геннадія Кернеса - Олександром Коровкіним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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