Фірми-прокладки в Чехії: розкрита схема грабунку Кернесом і Ко Харкова

Наближені до одіозного міського голови Харкова Геннадія Адольфовича Кернеса особи відкрили в Чехії підприємства-прокладки, які заробляють на міськбюджеті.
Про це повідомляє громадська організації "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ). За її відомостями, серед власників бізнесу є родичі чиновників Департаменту будівництва і дорожнього господарства, голови цього департаменту Володимира Чумакова та міського голови Геннадія Кернеса.
Зокрема, дочка Чумакова і пасинок Кернеса Родіон Гайсинський є співвласниками фірми в Чехії. Йдеться про Inter Tech Praha. Ця фірма створена в 2017 році, а Аліна Чумакова та Гайсинський зайшли в цю фірму в 2018 році. Першим же засновником був Володимир Литвин. Він і члени його сім'ї є практично у всіх фірмах, які пов'язані з харків'янами.
Чеська фірма займається постачанням труб в Україну, зокрема для ТОВ "ВСС-Систем". Засновниками цієї фірми вказані Неллі Ушакова та Олександр Жовтобрюх. Останній був заступником начальника управління дорожнього господарства департаменту Чумакова. А його дружина досі там працює, як і ще кілька родичів співробітників цього департаменту.
Кернес
РБК.Украіна
"ВСС-Систем" отримала на тендерах вже 21 млн грн в департаменті Чумакова і ще 5 млн грн в КП "Харківводоканал".
Ще одна чеська фірма - Parmus Nova - записана вже на самого Жовтобрюха. А його партнером в цій фірмі є дружина заступника директора департаменту Чумакова, Інна Київська. Ще одна новостворена фірма - Prof Materials - записана на дружину директора департаменту, Ольгу Чумакову.
За даними порталу Importgenius, ця фірма також поставляє товари в Україну. Її контрагентом є ТОВ "Трек лайн", який отримує підряди від харківських комунальних підприємств. Більш того, вони зараз чекають підписання договору з КП "Шляхрембуд", яке підпорядковується Чумакову.
Фірму заснував Володимир Литвин, після чого її переписали на Чумакову і мешканку Москви Марину Попову.
Ці чеські фірми не є виробниками – вони лише "прокладки", за допомогою яких наганяють вартість на товари.
Відносно Чумакова і Кернеса, то їх партнерство давнє. Так, головним фаворитом мерії по ремонту доріг в Харкові є "Паркінг +", який заснував і очолював до січня 2010 року Володимир Чумаков. Зараз підприємство "Паркінг +" записано на В'ячеслава Блінкіна (до недавнього часу – бізнес-партнер дружини Чумакова), Олега Гончара і гонконгівську фірму "Драгон Інвестмент Девелопмент Лімітед" (Dragon Investment Development Limited).
Олег Гончар є співвласником ТОВ "Постулат ХХІ" разом з іншим наближеним Геннадія Кернеса - Олександром Коровкіним.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кернес п'ять років уникає відповідальності у кримінальній справі про тортури, викрадення людини та загрози убивством. Мер Харкова просто не з'являється на засідання, а судді вважають причини його неявки поважними.
Путінський олігарх Павло Фукс хоче стати тіньовим "смотрящим" свого рідного міста Харкова і визначається з кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цей пост нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса – Ігор Терехов.
Російський мільярдер Павло Фукс не має законних підстав перебувати в статусі громадянина України, оскільки заволодів документами обманним шляхом.
Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редсовета OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало ряд резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру схему з боргами Київського метрополітену.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн пішли безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
В помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію з проплачених бордів.
Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса в суді.
Також Бродський підкреслив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив все бордові компанії про провокацію, що готується.
Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів роздобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому грунті.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!