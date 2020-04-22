Фірма настоятеля Іллінського храму фігурує в справі про вбивства на Майдані

Фірма настоятеля Іллінського храму УПЦ МП Віталія Косовського "Данк-2008" фігурує в справі про викрадення і вбивство активістів Майдану: Ігоря Луценка і Юрія Вербицького (знайдений мертвим).

Як передає "Слідство.Інфо", про це стало відомо із судових постанов. У 2016 році Управління спецрозслідуваннями Генеральної прокуратури, яке вело справи про злочини на Майдані, проводило обшуки в фірмі "Данк-2008".

Вона спеціалізується на оренді та управлінні нерухомістю. "Данк-2008" також володіє будівлею на Почайнинській у Києві, яка фактично розташована на території Свято-Іллінської церкви.

Віталій Косовський slidstvo.info

Повідомляється, що під час Майдану в цьому приміщенні розташовувався офіс Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці вважають замовником викрадень активістів. Зараз у цій будівлі – приватна клініка Deva clinique, яка надає послуги, зокрема, естетичної та пластичної хірургії.

Сам отець Віталій відмовився говорити з журналістами на цю тему.

Як писав OBOZREVATEL, раніше суд заарештував ексзаступника глави СБУ, який підозрюється в скоєнні тяжких злочинів проти "майданівців" у лютому 2014 року.