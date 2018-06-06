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Фінансував "Л/ДНР": у Києві затримали поплічника терористів

1.7тЧитати новину російською

У Києві затримали бізнесмена, якого підозрюють у фінансуванні терористів "Л/ДНР".

Він є генеральним директором декількох підприємств на тимчасово окупованому Донбасі, які виробляли засоби для індивідуального захисту дихання. Про це повідомили в Службі безпеки України на сторінці в Facebook.

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"Ділок" постачав свою продукцію бойовикам і платив "податки" в так званий бюджет терористів. СБУ також задокументувала, що частина товару вироблялася на підконтрольній Україні території, і він продавав її державним вуглевидобувним підприємствам", - пояснили правоохоронці.

Чоловіка затримали в столиці України, куди він приїхав з Донбасу.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві накрили спільників бойовиків "Л/ДНР".

Місце
Україна
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