Фінансував "Л/ДНР": у Києві затримали поплічника терористів

У Києві затримали бізнесмена, якого підозрюють у фінансуванні терористів "Л/ДНР".

Він є генеральним директором декількох підприємств на тимчасово окупованому Донбасі, які виробляли засоби для індивідуального захисту дихання. Про це повідомили в Службі безпеки України на сторінці в Facebook.

"Ділок" постачав свою продукцію бойовикам і платив "податки" в так званий бюджет терористів. СБУ також задокументувала, що частина товару вироблялася на підконтрольній Україні території, і він продавав її державним вуглевидобувним підприємствам", - пояснили правоохоронці.

Чоловіка затримали в столиці України, куди він приїхав з Донбасу.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві накрили спільників бойовиків "Л/ДНР".